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Факультатив для школьников по киберспорту может появиться в этом учебном году
4 сентября 2018 года стартовал новый сезон в киберспортивной дисциплине Dota 2. Он начался с республиканских отборочных соревнований турнира МЭТА'18. Dota 2. А завтра, 15 сентября, состоится финал, на котором четыре лучшие команды Беларуси определят победителя.
Гость программы
Как можно стать киберспортсменом?
Егор Малыженков, представитель Белорусской федерации киберспорта:
Как проходят соревнования по кибериграм? Что нужно для того, чтобы стать киберспортсменом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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4 сентября 2018 года стартовал новый сезон в киберспортивной дисциплине Dota 2. Он начался с республиканских отборочных соревнований турнира МЭТА'18. Dota 2. А завтра, 15...
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