Факультатив для школьников по киберспорту может появиться в этом учебном году

4 сентября 2018 года стартовал новый сезон в киберспортивной дисциплине Dota 2. Он начался с республиканских отборочных соревнований турнира МЭТА'18. Dota 2. А завтра, 15 сентября, состоится финал, на котором четыре лучшие команды Беларуси определят победителя.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представитель Белорусской федерации киберспорта – Егор Малыженков.

Как можно стать киберспортсменом?

Егор Малыженков, представитель Белорусской федерации киберспорта:

Мы очень хотим попробовать в этом учебном году сделать факультатив для школьников. Кстати, вот вам небольшой секрет, министерство образования давно уже одобрило этот факультатив – с 2017 года, но теперь нужно пройти ряд документов, чтобы это получилось. Запрос на это огромный!

Как проходят соревнования по кибериграм? Что нужно для того, чтобы стать киберспортсменом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.