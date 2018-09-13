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Факультатив для школьников по киберспорту может появиться в этом учебном году

14.09.2018 11:18 — Разное | СТВ  
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4 сентября 2018 года стартовал новый сезон в киберспортивной дисциплине Dota 2. Он начался с республиканских отборочных соревнований турнира МЭТА'18. Dota 2. А завтра, 15 сентября, состоится финал, на котором четыре лучшие команды Беларуси определят победителя.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ представитель Белорусской федерации киберспорта Егор Малыженков.

Как можно стать киберспортсменом?

Егор Малыженков, представитель Белорусской федерации киберспорта:
Мы очень хотим попробовать в этом учебном году сделать факультатив для школьников. Кстати, вот вам небольшой секрет, министерство образования давно уже одобрило этот факультатив с 2017 года, но теперь нужно пройти ряд документов, чтобы это получилось. Запрос на это огромный!

Как проходят соревнования по кибериграм? Что нужно для того, чтобы стать киберспортсменом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

«Они сейчас – не хлюпики». Почему многие киберспортсмены не любят компьютерные игры и зачем ходят в тренажёрку

 
 
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4 сентября 2018 года стартовал новый сезон в киберспортивной дисциплине Dota 2. Он начался с республиканских отборочных соревнований турнира МЭТА'18. Dota 2. А завтра, 15...
 
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