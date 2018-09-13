Mazda превратилась в груду металла: в аварии в Минске погибли два человека

Новости Беларуси. В Минске 14 сентября около семи утра случилось смертельное ДТП на улице Седых.

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mazda 6 двигалась со стороны Логойского тракта в направлении улицы Карбышева. В определённый момент иномарка врезалась в дерево.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

27-летний водитель и 22-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Погибших деблокировали сотрудники МЧС.



Фото: twitter.com/112MINSK

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства аварии.

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