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Mazda превратилась в груду металла: в аварии в Минске погибли два человека
Новости Беларуси. В Минске 14 сентября около семи утра случилось смертельное ДТП на улице Седых.
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27-летний водитель и 22-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Погибших
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства аварии.
На неделе в Калинковичском районе Volkswagen наехал на столб.
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Новости Беларуси. В Минске 14 сентября около семи утра случилось смертельное ДТП на улице Седых. По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mazda 6 двигалась со стороны...
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