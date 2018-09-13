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Годовалая девочка выпила растворитель на даче в Россонском районе
Новости Беларуси. В Россонском районе годовалый ребенок выпил растворитель.
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По информации заместителя главного врача ЦРБ городского поселка Россоны Алины Чумаковой, проишествие случилось на даче. Малышка открыла бутылку, в котрой находился растворитель, и выпила его. Пострадавшую родители везли навстречу машине «скорой», так как дача находится в 20 километрах от больницы.
У ребенка оказалась обожженной полость рта и шея. Девочку доставят в областную больницу для более глубокого обследования.
Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное и удовлетворительное.
В начале августа в Горках годовалый ребенок выпил кислоту для чистки труб.
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Новости Беларуси. В Россонском районе годовалый ребенок выпил растворитель. Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», девочку госпитализировали. Малышка...
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