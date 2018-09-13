Первые в мире львята, зачатые методом ЭКО, родились в Южной Африке

Новости ЮАР. Первые в мире львята, зачатые с помощью метода ЭКО, родились в Южной Африке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На свет детеныши появились в Центре сохранения дикой природы Укутулу, ровно в срок.

Назвали брата с сестрой Виктор и Изабель. Совсем скоро они переедут из своего вольера к сородичам. По мнению ученых, успех процедуры – настоящий прорыв в спасении больших кошек, находящихся под угрозой исчезновения.