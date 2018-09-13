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В Греции при обрушении скалы на пляже пострадали 7 человек, в том числе дети: ЧП попало на видео
Новости Греции. На популярном греческом пляже Навайо обрушилась скала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за падения камней перевернулись несколько лодок.
В результате ЧП пострадали 7 человек. В их числе оказались несколько детей. Травмированным туристам медицинскую помощь оказали на месте. В основном, у пострадавших диагностированы ушибы и ссадины. Лишь одну путешественницу пришлось госпитализировать из-за повреждения спины.
На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
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Новости Греции. На популярном греческом пляже Навайо обрушилась скала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за падения камней перевернулись несколько...
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