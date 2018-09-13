Великан из Беларуси. Самый высокий человек в мире – Федор Махнов – белорус

Рос не по дням, а по часам

Это при его жизни зафиксировал варшавский антрополог Лушан. Кроме того, рекордный рост нашего земляка отмечен в журнале «Наука и жизнь» за 1970 год, в книге французского биолога Ж. Ростана «Жизнь».

В календаре за 1905 год написано: «Чтобы иметь понятие о необыкновенном росте этого великана, достаточно сказать, что сапоги с голенищами, которые ему едва доходят до колен, обыкновенному смертному доходят до пояса, а 12-летний мальчик может в них поместиться совершенно свободно с головой. Через перстень, который великан носит на указательном пальце, проходит серебряный рубль». Это все о нашем соотечественнике Федоре Андреевиче Махнове - самом большом человеке в мире, который появился на свет в небольшой деревеньке Костюки, что под Витебском 18 июня 1878 года.

Федя был первенцем в молодой крестьянской семье. Мальчик родился очень крупным. Во время родов его мать умерла. Сироту на воспитание забрали дедушка с бабушкой. Вначале Федя рос обычным ребенком и ничем особенным не выделялся среди сверстников. Но где-то с 8 лет мальчик начал быстро расти и набираться сил.

Когда мальчику было 10 лет, его отец женился во второй раз и забрал сына к себе – помогать по хозяйству. Крестьянская работа закалила Федора. Он мог на спор запросто поднять взрослого человека. Известно, что помещик Корженевский нанял юного силача очистить речку Зароновку от валунов, которые мешали работе водяной мельницы. Длительная работа по пояс в холодной воде давала о себе знать различными хворями на протяжении всей жизни великана.

По имеющимся сведениям, несмотря на богатырскую силу, Федор Махнов отличался веселым и добродушным нравом, хорошо играл на гармошке.

К 14 годам юнец вымахал до двух метров. Он уже перестал вмещаться в доме — и отцу пришлось нарастить стены на несколько венцов. Также заказали у кузнеца новую кровать, но тот делал ее все лето, а к концу августа оказалось, что Федор ее перерос. Кстати, в Старосельской средней школе Витебского района в народном музее и сегодня стоит прислоненный к стене железный остов кровати Махнова. Длина ее – 2 метра 65 см, а ширина – 1 метр 18 см.

Тяжело было подбирать для мальчика и одежду, и обувь. Они изготавливались на заказ. Стоило это недешево, поэтому денег семье постоянно не хватало.

Цирковая жизнь

Чтобы хоть как-то заработать, Федор нанимался грузчиком на Полоцком рынке в Витебске. Там его и заметил владелец передвижного цирка, немец по происхождению, Отто Билиндер. Он пообещал обуть и одеть великана. Кроме того, заверил, что юноша с его ростом и силой заработает много денег и сможет помогать семье. Отец Федора недолго сомневался, и вскоре мальчик отправился покорять Европу.

Прежде чем выпустить на сцену нового артиста, Билиндер обучил его цирковому искусству и нанял учителя немецкого языка. В 16 лет Федор подписал контракт и отправился в свое первое гастрольное турне.

В цирке Федор Махнов гнул железные подковы, разбивал ударом руки кирпичи, легко закручивал в спираль и разгибал металлические прутья. Выступал Махнов в цирке и в качестве борца.

Слава о белорусском великане передавалась из уст в уста. Так, длина его кисти была 51 см, а в его сапоге мог запросто уместиться ребенок. По свидетельствам современников, Махнов ел 4 раза в день. На завтрак он мог съесть 20 яиц, сваренных вкрутую, 8 круглых буханок хлеба с маслом, запить все это 2 литрами чая. На обед съедал 2,5 кг мяса, 1кг картофеля. Спать гигант мог более 24 часов.

Возвращение домой

Спустя несколько лет гастрольная жизнь надоела Махнову. За девять лет работы в цирке он стал обеспеченным человеком, а старые болячки и кочевая жизнь давали о себе знать. Поэтому в возрасте 25-ти лет силач вернулся в родные Костюки, где купил имение у помещика Корженевского, который навсегда уезжал во Францию. В новом доме на хуторе Великанов (так он назвал свое поместье) белорусский Гулливер все перестроил под свой рост, заказал мебель из Германии. К сожалению, хутор не сохранился — он был полностью разрушен во время Великой Отечественной войны.

Когда Федор Махнов решил жениться, сваты с трудом нашли для него невесту. Ею оказалась сельская учительница Ефросинья Лебедева. Она была выше среднего роста, но все равно ниже мужа почти на метр. У Федора и Ефросиньи родились пятеро детей: две дочери и три сына. Все они были высокие, но ничей рост не превышал двух метров.

Время от времени для пополнения семейного бюджета Махнов выезжал на заработки: посещал борцовские турниры, демонстрировал свои природные возможности в цирках и музеях столицы и других городах Российской империи.

В 1905 году Федор Махнов снова отправился за границу. Но теперь он поехал в Европу просто путешествовать с семьей. Федор побывал в Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии и Америке.

Где скелет великана?

В последние два года жизни Махнов с трудом ходил: язвы на ногах открылись и не заживали даже от хороших лекарств, которые великан получал от своего бывшего циркового хозяина из Германии.

В июне 1912 года в возрасте 34-х лет самый высокий человек планеты скончался. Причина смерти точно не установлена. В одних источниках указано, что он умер от туберкулеза, в других — от хронического воспаления легких. В журнале «Русский спорт» появился некролог, извещавший о кончине известного борца-великана.

Похоронили Федора Махнова на кладбище в деревне Костюки. На каменном надгробье написали, что его рост составлял 3 аршина 9 вершков, то есть 254 см, однако сведения были взяты из контракта 1904 года, после чего артист вырос еще на 30 см.

Жена великана впоследствии хотела исправить ошибки на надгробии и переделать ограду, но начавшаяся Первая Мировая война и последовавшие за ней революционные события помешали ей это сделать.

Через 23 года, в 1935 году, когда сын Махнова учился в Минске в мединституте, преподаватели узнали от него все об отце-великане. Разумеется, начался ажиотаж. Студента вызвали и попросили поговорить с матерью: может, семья согласится продать скелет науке за 5000 рублей — для экспериментальных целей. По тем временам это были большие деньги. Мать жила небогато, поэтому и согласилась. За скелетом из Минска приезжали на специальной машине, достали его из могилы, провели специальное исследование... Во время Второй мировой войны скелет пропал... Остались лишь фотографии и описание, составленное профессором Д. М. Голубем.

Все дети Махновых прожили достойную жизнь. Интересно, что ростом они пошли скорее в мать, нежели в отца. Их рост был не более 180—190 сантиметров. Потомков великана раскидало по многим городам Беларуси и России, и пока никто из них не смог побить рекорд Федора Махнова. Правда, как утверждают специалисты, история с гигантским ростом может повториться через несколько поколений.

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В Витебске в сквере Маяковского возле ратуши 20 июня установлен памятник, посвященный Федору Махнову. Монумент высотой 312 см выполнен из бронзы. Гигант одет в пальто, на голове у него цилиндр, в руке — трость. Для масштаба рядом расположен венский стул, на спинке которого сидит птичка. Как пояснил создатель монумента, это не памятник конкретно Федору Махнову, а его художественная интерпретация. Автор не скрывает, что списал художественный образ с фотографий этого человека в молодости.