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Нацбанк рассказал, как изменились цены на мясо, фрукты и овощи

14.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Данные приводятся в обзоре о динамике изменения потребительских цен и тарифов в августе 2018 года, сообщает БЕЛТА. Прирост потребительских цен в августе составил 5% в годовом выражении. Относительно июля в августе потребительские цены выросли на 0,1%. В августе отмечаются более высокие годовые темпы роста основных ценовых индикаторов по сравнению с предыдущим месяцем. Их увеличение во многом обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, отметили в Нацбанке.

Годовая базовая инфляция в августе составила 3,3% (3% месяцем ранее). При этом прирост этого показателя за месяц не превысил среднемесячного темпа базовой инфляции в текущем году. Отмечавшийся в июне-июле ускоренный рост цен на мясо птицы сменился стабилизацией их динамики. Вместе с тем наблюдается временное ускорение роста цен на товары-заменители (свинину). Агрегированный показатель трендовой инфляции в августе вырос на 3,4% в годовом выражении против 3,2% месяцем ранее.

Относительно июля трендовая инфляция составила 0,3%, что соответствует ее среднемесячной динамике в текущем году. Средняя интенсивность прироста потребительских цен составила 3% относительно августа 2017 года, при этом месячный прирост показателя сохранился на уровне предыдущего месяца. Административно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении увеличились на 9,7% (9,1% месяцем ранее). Этому способствовало повышение цен в первую очередь на топливо, а также на крепкие алкогольные напитки и табачные изделия.

 
 
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Данные приводятся в обзоре о динамике изменения потребительских цен и тарифов в августе 2018 года, сообщает БЕЛТА. Прирост потребительских цен в августе составил 5% в...
 
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