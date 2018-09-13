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Более 80 контрактов на $193,3 млн подписано на белорусско-узбекском деловом форуме

14.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Участники Узбекско-Белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму $193,3 млн, а также достигли договоренностей о реализации инвестиционных проектов на общую сумму $38 млн. Такая информация размещена на сайте Министерства внешней торговли Узбекистана, сообщает БЕЛТА.

В форуме и кооперационной бирже приняли участие около 500 представителей деловых кругов Узбекистана и Беларуси, а также представители министерств и ведомств двух стран. Мероприятия прошли 12 сентября в Ташкенте в рамках официального визита в Узбекистан Президента Беларуси Александра Лукашенко.

На открытии форума выступили сопредседатели межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству — вице-премьеры Узбекистана и Беларуси Нодир Отажонов и Михаил Русый. Стороны особо отметили, что уже второй год подряд наблюдается тенденция роста товарооборота между двумя странами. Данный положительный тренд позволяет реализовать новые кооперационные проекты и стимулировать инвестиционные и товарные потоки. Так, примером успеха промышленной кооперации двух стран является совместное предприятие «Амкодор-Агротехмаш» по производству полного цикла дорожно-строительной и специальной техники на базе Ташкентского завода сельхозтехники. Кроме того, в самом центре Ташкента на территории Алайского рынка уже начал свою деятельность магазин белорусских товаров и ведется активная работа по открытию аналогичного магазина узбекских товаров в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники Узбекско-Белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму $193,3 млн, а также...
 
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