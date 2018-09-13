В ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» начали переработку сахарной свеклы нового урожая





Заготовка идет в обычном режиме. Положительно решили вопросы с перевозкой сырья, заключены договора с частными предпринимателями. До 10 сентября предприятиям была установлена надбавка 20% за раннюю сдачу свеклы, с 10 по 20 сентября – 15%, поэтому сельхозпроизводители заинтересованы в максимально короткие сроки доставить нам сладкие корнеплоды.

– Посевные площади сырьевой зоны нашего предприятия занимают более 32 000 гектаров. В этом году, учитывая погодные условия, мы планируем заготовить около 1 400 000 тонн сахарной свеклы, – отметил председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Осип Иосифович В. – Предприятиям уже переработано более 110 000 тонн свеклы. Так что суточного дефицита сырья не чувствуем.

Начало работы комбината в новом сезоне прошел в штатном режиме. На протяжении двух суток мы постепенно наращивали мощность. И 9 сентября был установлен абсолютный рекорд производительности с начала существования комбината: за сутки мы переработали 12 000 тонн сахарной свеклы. Безусловно, на протяжении всего сезона мы такую производительность удержать не сможем, но, думаю, 11 000 тонн за сутки мы будем перерабатывать при благоприятных условиях.





На 10 сентября комбинатом заготовлено 101 000 тонн сахарной свеклы, из них произведено 9 600 тонн сахара в готовом виде и 4 775 тонн сиропа на хранение, в сумме это более 12 тысяч тонн сахара.

Сахаристость свеклы в этом сезоне в пределах 16,5 – 17%, это на 1% выше, чем в прошлом году. Все показатели самые оптимальные для работы сахарорафинадного комбината.

Надеемся, погода будет благоприятной. Самое нежеланного для нас – ранние заморозки, падмарожаныя свекла требуют срочной переработки.

Наше предприятие полностью укомплектовано кадрами. Сохранен наш коллектив: специалисты, рабочие.

Немало было сделано и для того, чтобы комбинат более эффективно работал. Проведена модернизация, направленная на снижение расходов, связанных с переработкой сахарной свеклы. Даже на сегодняшний день мы видим, что удельный расход топлива (хотя он и так самый низкий среди сахарных предприятий в странах СНГ) на тонну произведенного сахара стал меньше по сравнению с 2017 годом. Недаром ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» уже четыре года подряд признается лучшим в Евразэс по всем показателям.