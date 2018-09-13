В Минске VW при перестроении столкнулся с мотоциклистом, тот упал - и на него наехал микроавтобус

Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла вечером 13 сентября в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

По информации инспекторов, водитель Volkswagen ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Волгоградской в направлении улицы Натуралистов. Напротив дома № 97 при перестроении из второй полосы в третью он совершил столкновение с попутным мотоциклом. От удара последний опрокинулся и вылетел в четвертую полосу, где на байкера наехал микроавтобус Ford.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. С предварительном диагнозом «перелом костей стопы» он был доставлен в больницу.