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В Минске VW при перестроении столкнулся с мотоциклистом, тот упал - и на него наехал микроавтобус
Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла вечером 13 сентября в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации инспекторов, водитель Volkswagen ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Волгоградской в направлении улицы Натуралистов. Напротив дома № 97 при перестроении из второй полосы в третью он совершил столкновение с попутным мотоциклом. От удара последний опрокинулся и вылетел в четвертую полосу, где на байкера наехал микроавтобус Ford.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы. С предварительном диагнозом «перелом костей стопы» он был доставлен в больницу.
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В результате ДТП мотоциклист получил травмы. С предварительном диагнозом "перелом костей стопы" он был доставлен в больницу.
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