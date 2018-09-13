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Доллар второй день дешевеет под натиском белорусского рубля
Иллюстративное фото
По информации banki24.by на 10:08:
Средневзвешенный курс доллара упал на 0,0117 рубля до 2,1411 BYN/USD. Доллар второй день подряд дешевеет, опустившись с максимума почти за 31 месяц на торгах в среду.
Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0071 рубля до 2,5080 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос лишь на 0,0010 рубля до 3,1381 BYN/100 RUB до максимума за 37 дней.
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Корзина валют подешевела впервые за последние 20 дней с 25 августа 2018 года, её значение снизилось на 0,11%.
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