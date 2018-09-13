Доллар второй день дешевеет под натиском белорусского рубля



Иллюстративное фото

По информации banki24.by на 10:08:Средневзвешенный курс доллара упал на 0,0117 рубля до 2,1411 BYN/USD. Доллар второй день подряд дешевеет, опустившись с максимума почти за 31 месяц на торгах в среду.Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0071 рубля до 2,5080 BYN/EUR.Средневзвешенный курс российского рубля подрос лишь на 0,0010 рубля до 3,1381 BYN/100 RUB до максимума за 37 дней.