Три противостояния внутри ближайшего окружения Лукашенко



Румас и Кочанова

Румас-Кочанова

Шакутин и Чиж

Захаров-Шапиро

После назначенияна должность премьер-министра весьма интересно, какими у руководителя правительства сложатся рабочие отношения с главой Администрации президента, пишетГод назад Румас получил поражение в схватке с: несмотря на вроде бы благосколонность главы государства, ему не дали запустить футбольный телеканал. Кочанова была явной противницей этой идеи, став на сторону испугавшегося конкуренции государственного телевидения.Теперь Румас куда более влиятельная персона.Глава холдинга «Амкодор» и основатель «Трайпла»долгое время были единственными бизнесменами, которые сопровождалина неформальных мероприятиях. Причем случалось, что одновременно.То, что отношения бизнесменов далеки от доброжелательных, стало понятно, когда Чиж угодил в СИЗО КГБ по обвинению в неуплате налогов. На вопрос СМИ о коллегедовольно неожиданно разразился целым монологом.Из его высказываний июня 2016 года:Высказывания Шакутина неприятно удивили многих, поскольку Чиж находился в тюрьме и ответить не мог. Спустя два года ситуация кардинально изменилась.На недавней уборке урожая на приусадебном участке основатель «Трайпла» вновь был в рядах помощников Лукашенко.А вот Шакутина на уборке картошки и бахчевых в отличие от предыдущих лет не оказалось. Почему? Возможно, этот факт объясняется задержанием его брата, главы компании «Искамед».Похоже, борьба двух крупных бизнесменов за благосклонность главы государства и получение госзаказов еще не закончилась.Вероятно, обострение отношений между этими персонами спровоцировал Лукашенко. В мае прошлого года после назначенияруководителем Федерации хоккея глава государства дал ему своеобразное наставление, призвав не боятся главного тренера «Юности»:Через год Шапиро ушел с поста руководителя Федерации хоккея. Спустя несколько месяцевне упустил возможности уколоть чиновника:Место Михаила Захарова в команде главы государства кажется незыблимым: на судьбе тренера даже не сказалось резонансное ДТП. Но Шапиро вряд ли долго будет оставаться безработным. Чиновник, руководивший министерством сельского хозяйства и двумя облисполкомами, вновь может занять высокое место. И припомнить тренеру недавний укол.