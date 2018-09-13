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Три противостояния внутри ближайшего окружения Лукашенко

14.09.2018 11:25 — Разное | UDF  
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Румас и Кочанова
Эти люди явно недолюбливают друг друга.


Румас-Кочанова

После назначения Сергей Румаса на должность премьер-министра весьма интересно, какими у руководителя правительства сложатся рабочие отношения с главой Администрации президента, пишет gazetaby.com.


Год назад Румас получил поражение в схватке с Натальей Кочановой: несмотря на вроде бы благосколонность главы государства, ему не дали запустить футбольный телеканал. Кочанова была явной противницей этой идеи, став на сторону испугавшегося конкуренции государственного телевидения.

Теперь Румас куда более влиятельная персона.


Шакутин и Чиж

Глава холдинга «Амкодор» и основатель «Трайпла» Юрий Чиж долгое время были единственными бизнесменами, которые сопровождали Александра Лукашенко на неформальных мероприятиях. Причем случалось, что одновременно.

Три противостояния внутри ближайшего окружения Лукашенко

То, что отношения бизнесменов далеки от доброжелательных, стало понятно, когда Чиж угодил в СИЗО КГБ по обвинению в неуплате налогов. На вопрос СМИ о коллеге Александр Шакутин довольно неожиданно разразился целым монологом.

Из его высказываний июня 2016 года: «Не могу сказать, что когда-то Чиж был моим коллегой… мы никогда не разделяли философию ведения бизнеса», «Думаю, денег у него хватит, чтобы выкупить всех, кто хочет выйти на свободу», «Дом Чижа мне, как ни странно, нравится, но квартиру бы там я никогда не купил, потому что качество строительства очень низкое».

Высказывания Шакутина неприятно удивили многих, поскольку Чиж находился в тюрьме и ответить не мог. Спустя два года ситуация кардинально изменилась.

На недавней уборке урожая на приусадебном участке основатель «Трайпла» вновь был в рядах помощников Лукашенко.

А вот Шакутина на уборке картошки и бахчевых в отличие от предыдущих лет не оказалось. Почему? Возможно, этот факт объясняется задержанием его брата Сергея Шакутина, главы компании «Искамед».

Похоже, борьба двух крупных бизнесменов за благосклонность главы государства и получение госзаказов еще не закончилась.


Захаров-Шапиро

Три противостояния внутри ближайшего окружения Лукашенко

Вероятно, обострение отношений между этими персонами спровоцировал Лукашенко. В мае прошлого года после назначения Семена Шапиро руководителем Федерации хоккея глава государства дал ему своеобразное наставление, призвав не боятся главного тренера «Юности»:

— И поставь всех в одинаковые условия. А то у нас Шорец откупился от Захарова знаешь как? Он ему передал в собственность «Чижовку» — то, что является жемчужиной страны, то, что должно у тебя в руках быть. «Минск-Арена». «Динамо» платит за лед? Платит. А Захаров не платит. Это его собственность! Удивился даже, когда мне доложили: вроде и гостиницу какую-то передали клубу. Зачем вы в неравные условия ставите команды?

Через год Шапиро ушел с поста руководителя Федерации хоккея. Спустя несколько месяцев Михаил Захаров не упустил возможности уколоть чиновника:

– Семен Шапиро правильно сказал, что при нем ни один тренер не получил ни доллара, ни один администратор не получил ни доллара. Он там на всем экономил. Ну и экономия закончилась тем, что команда (сборная Беларуси – прим.) просто вылетела (из высшего дивизиона чемпионата мира – прим.).

Место Михаила Захарова в команде главы государства кажется незыблимым: на судьбе тренера даже не сказалось резонансное ДТП. Но Шапиро вряд ли долго будет оставаться безработным. Чиновник, руководивший министерством сельского хозяйства и двумя облисполкомами, вновь может занять высокое место. И припомнить тренеру недавний укол.

 
Теги: Минск
 
 
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