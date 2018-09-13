Минск присоединится к Глобальному дню уборки 15 сентября

Глобальный день уборки пройдет 15 сентября. На акцию выйдут участники движения из 150 стран. Минск присоединяется к большой акции, закрывая 6-й сезон "Зробiм!" - уборок несанкционированных свалок.





С 21 апреля волонтёры движения "Зробім!" активно искали скопление мусора в лесах, на берегах рек и озёр, местах массового отдыха, и наносили его на специальную карту . В процессе формировали команды и налаживали связи с местными органами власти.

15 сентября волонтёрская уборка пройдёт в Парке имени 50-летия Великого Октября. В течении двух часов участники будут наводить порядок в лесопарковой зоне. После чего организаторы приглашают добровольцев на небольшой пикник. Зарегистрироваться на уборку можно по ссылке .

Для тех, кто хочет провести Глобальный день уборки особенно активно и с пользой кампания «Городской Лесничий» подготовила новый пеший марафон, который пройдёт через "Райский сад" и самую длинную аллею города. По ходу движения участники марафон также проведут мини-акции по уборке. Поэтому организаторы советуют захватить с собой пакеты и перчатки. Схему маршрута можно посмотреть по ссылке .

Необычную уборку в этот день проведёт Джон Росмэн. Активист приглашает всех любителей велотранспорта и загородных поездок отправиться в лес возле микрорайона Уручье. Старт от Национальной библиотеки в 13.00. Трек можно найти по ссылке .

"Самое время особенно активно заняться мониторингом природных территорий, чтобы знать где и какое количество мусора находится, его видовой состав. Это необходимо для понимания площадей, нуждающихся в наведении порядка. Будет проще организовать людей к 15 сентября, объяснить задачи и договориться c местными органами власти по вывозу собранных отходов", - комментируют в оргкомитете "Зробім!".

Глобальный день уборки - акция Международного движения "Let’s do it!". По задумке организаторов 15 сентября участники и участницы движения из 150 стран проведут уборки несанкционированных свалок. В 2016 году организационный комитет "Зробім!" принял решение присоединиться к Глобальному дню уборки и большой акцией завершить сезон 2018 года.

"Мы надеемся, что 15 сентября на уборки выйдет максимальное количество добровольцев по всей Беларуси. Также рассчитываем, что организаторы предложат участникам и участницам своих акций интересный элемент: лекции, экскурсии или пикник. Это не обязательное условие акции. Просто важно не только сделать природу чище, но и поблагодарить друг друга за хорошее дело", - отмечают в оргкомитете.

Уборки пройдут в Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Вилейке, Барановичах, Речице, Молодечно, Ракове, Орше, Слуцке, Пинске, Мяделе, аргогородках Нарочь и Прилуки, деревнях Полтево и Лесковичи Шумилинского района.

Для справки:

"Зробім!" - беларусская часть Международного движения “Let’s do it!”. Акции по уборкам в рамках "Зробім!" проводятся в нашей стране начиная с 2012 года. Самым массовым стал сезон 2016 года, в котором поучаствовало около 24 000 человек и было собрано 690 м3 мусора.

В организационный комитет движения по уборкам несанкционированных свалок "Зробім!" входят экологический НГО: учреждение "Центр экологических решений", товарищество "Зелёная сеть", общественное объединение "Минское велосипедное общество" и индивидуальные представители. Акции по уборкам проводятся при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и министерства жилищно-коммунального хозяйства.