Чувствовал тлен, но вспомнил, что любит париться: как бывший спортсмен продает мобильные бани



Кирилл Лущик. Фото предоставлено автором

Бóльшую часть своей жизни Кирилл Лущик посвятил спорту. Но даже будучи в составе национальной сборной мечтал о собственном бизнесе и предпринял несколько попыток. Правда, не очень удачных. А потом вспомнил, что с детства любил архитектуру и... париться в бане — и именно эти два момента объединил в идею для нового проекта. О том, как она воплощалась в жизнь, сложностях и планах основатель компании Saubox.by Кирилл Лущик рассказал «Про бизнес».

Спорт и бизнес

— Сейчас мне 29 лет. До 25 лет я профессионально занимался хоккеем на траве, был вратарем в Минском клубе и сборной Беларуси.

Женился я в 22 года и сразу стал подумывать о создании собственного бизнеса. Такие мысли были и раньше, но все время занимал спорт. Он был мне интересен, нравилось ездить на соревнования в разные страны.

И все же я попробовал. Сначала занялся продажей автозапчастей через интернет, потом, совершенно без опыта и знаний, решил запустить ИТ-сервис по поиску исполнителей на основе обратного аукциона. Но все эти попытки оказались неуспешными и неприбыльными. Что касается автозапчастей, то у меня просто не было четкого понимания, как продавать через интернет. Покупал баннер на adw.by и av.by – и ждал клиентов. Заказы были, но беготни при этом было больше, чем заработка. Я сам ездил на склад, сам отвозил запчасти… Маржа была настолько низкой, что хватало только на топливо.

С ИТ-сервисом вообще все было неправильно. Я предложил одному знакомому программисту поучаствовать в проекте, красочно расписал ему идею, и он согласился бесплатно работать ради 50% будущей компании. Но у меня не было понимания, как создаются такие проекты. Я даже не знал, что такое ТЗ, front end и back end – все пришлось изучать в процессе. В общем, так мы проковырялись около года и ничего не сделали. Только $ 700 зря потратил – на дизайн в одной студии. А однажды мой партнер-программист сказал, что у него уже есть собственный проект и со мной он больше работать не хочет. Последней каплей стало общение с ребятами, которые запускали аналогичный проект и провалились, хотя опыта у них было намного больше. И я решил свернуть свой бизнес.

К 25 годам у меня появилось чувство тлена и недовольства тем, как складывается моя жизнь.

С бизнесом не получилось. В спорте особых перспектив не видел, зарплаты там небольшие. И я решил пройти известный бизнес-курс для молодых предпринимателей.

После него я увлекся интернет-маркетингом, прошел еще несколько обучающих программ и получил сертификаты по Google-рекламе и аналитике, начал фрилансить и ушел из спорта.

В 2016 году я объединил усилия с командой SEOшников – и мы открыли агентство, начали делать сайты и предоставлять полное маркетинговое сопровождение в интернете.



Фото со страницы Кирилла Лущика ВКонтакте

В 2017 году, на фоне криптовалютного хайпа, запустили проект, связанный с ICO: собрали команду, сделали сайт, нашли партнеров в США. Пока проект не вышел на прибыльность, но у него есть несколько рекламодателей.

Я решил продать свою долю и выйти из обоих бизнесов, т.к в последнее время получалось, что все средства, зарабатываемые маркетинговым агентством, шли на поддержание ICO проекта. А ребята, с которыми я начинал, продолжают развивать проекты и сейчас.

Как я решил сделать баню

Мне всегда нравилась архитектура, но на любительском уровне. Когда я плотно занимался маркетингом и погружался в продукт клиента, меня всегда посещали мысли, что я тоже хочу развивать свой продукт. А еще мне просто нравится париться в бане. Вот благодаря этим двум моментам и сформировалась идея производства стильных бань.

При всем при этом на Pinterest мне время от времени на глаза попадались современные сауны из Европы.

Я посмотрел в wordstat статистику запросов на тему «бани под ключ», увидел, что их много, тема горячая – и мой интерес укрепился еще сильнее.

Так как у меня уже был неплохой опыт в маркетинге, для начала я решил протестировать свою идею. Заказал у архитектора 3d-визуализацию бани по своему проекту, созданному на основании сауны одного немецкого производителя. Затем дня за 3 сделал сайт на Tilda и настроил рекламу в Яндекс Директ. Это было начало лета, но при этом из контекстной и таргетированной рекламы удалось получить 80 заявок по цене $ 2,7 за каждую. Заявки шли на e-mail и таблицу Google Docs, где я пока и веду CRM. Такое количество заинтересованных в проекте людей заставили меня еще больше поверить в мою идею.

Большинство людей, конечно, интересовались ценой, но цену я назвать не мог, т.к без опыта в стройке не мог даже примерно рассчитать ее. Тогда я решил предложить клиентам купить 1 баню по себестоимости. Я записал видео, где рассказываю про свою идею и то, что можно заказать стильную баню по очень привлекательной цене. Разместил его на сайте и продолжил лить трафик. Но все интересующиеся хотели увидеть готовый образец, никто не решился пойти на риск и заказать кота в мешке.

Все эти обстоятельства заставили меня решиться на создание выставочного образца.



Фото предоставлено автором

Дополнительной мотивацией стало общение с производителями похожих бань из России, которые очень открыто и с воодушевлением рассказывали о бизнесе и делились различными тонкостями и нюансами. У одного из них, который продал уже более 80 бань, я купил конструктив-проект бани и адаптировал его под свой проект.

От задумки до реализации выставочного образца у меня ушло 3 месяца и $ 7500 – включая сам проект, оборудование, материалы, аренду, оплату труда сотрудников.

Команда. Чтобы собрать выставочный образец, мне нужны были помощники. Передо мной стоял выбор: набирать собственную команду или найти уже работающую бригаду с инструментом и поручить сборку им. Я выбрал первый вариант, потому что затраты на оплату труда и закупку инструмента оказались сопоставимыми с наймом бригады со своим инструментом.

О том, что для сборки бани достаточно двух человек, я узнал опять-таки у производителей бань из России. Создал 2 вакансии на Rabota.tut.by, получил примерно 30 откликов, провел 8 собеседований – и нашел двух ребят, которые и собрали баню. У одного из работников есть богатый плотницкий опыт, он руководит процессом сборки, второй работник пока учится и помогает.

Первый клиент

Основной сложностью на этапе запуска было то, что у меня вообще не было никакого опыта в строительстве, я совершенно не разбирался в стройматериалах, и большинство терминов были для меня темным лесом. Решалось все штудированием интернета, просмотром видео на YouTube и общением с опытными людьми, которых приходилось тоже искать через знакомых и родственников.

На сегодня у нас есть выставочный образец бани, который мы установили возле производства и приглашаем туда всех, кто заинтересовался нашими банями.



Фото предоставлено автором

Мы также провели презентацию, на которую пригласили всех, кто оставлял заявки через сайт. Таких было более 100 человек, но пришло не более 10 – нам не хватило опыта организации мероприятий.

И все же благодаря этой презентации один заказ нам получить удалось. Сейчас мы занимаемся его сборкой, планируем закончить в середине сентября. Помимо потенциальных клиентов из Беларуси, мы получаем запросы от компаний и физлиц из России, Литвы, Чехии.

Продвигаемся сейчас с помощью контекстной и таргетированной рекламы. Собираем заявки и приглашаем людей к нам на производство – оценить выставочный образец. Стоимость привлечения одного клиента из платной рекламы на данный момент составила $ 350, конверсия из заявки в сделку составила 0,76 %. Да, это высокая стоимость клиента и низкая конверсия, но теперь мы знаем цифры и сможем влиять на них.

Мы также активны в соцсетях, я рассматриваю их как источник формирования доверия к продукту. Хотя какой-то стратегии там пока нет. Веду соцсети сам – чтобы люди видели, что за бизнесом есть конкретный человек, который не стесняется показывать продукт изнутри. Пощу фотографии, на YouTube выкладываю обзоры бань.



Фото предоставлено автором

О цене и конкуренции

Цена на нашу баню в 2 раза выше, чем у конкурентов. Баня размером 6х2,3 метра стоит у нас $ 6000. Но мы используем материалы совершенно другого уровня. Этим и объясняем потенциальным клиентам такую стоимость – рассказывая, конечно, при этом свои преимущества.

Например, у нас только окна и двери с панорамным остеклением стоят примерно половину от цены бани, которую предлагают конкуренты. А наш пиломатериал — камерной сушки, это гарантия того, что дерево не выкрутит в процессе естественной сушки и не появятся щели, не лопнет вагонка. По канадской и скандинавской технологии каркасного строительства допускается использование только сухого пиломатериала, поэтому мы придерживаемся технологии. Также используем печи заводского производства со всеми необходимыми сертификатами. А стены в нашей парной защищены специальными финскими жаропрочными панелями. Так за счет использования современных материалов мы соблюдаем требования пожаробезопасности. И в этом чувствуем свое преимущество. Не все конкуренты это делают.

На сегодня мы можем производить 2 бани в месяц. Стремимся занять свободный сегмент на рынке бань: между теми, кто хочет купить простую недорогую готовую баню за $ 3000 и теми, кто может построить баню за $ 10 000.

Поэтому определили нашего клиента как владельца загородного дома или дачника, который ценит качество и понимает, что оно не может стоить дешево. Но в то же время он не хочет обременять себя строительством.

Мы позиционируем свои бани как готовый продукт из материалов категории «средний плюс» с выразительным дизайном по системе все включено. В них можно париться сразу после доставки.



Фото предоставлено автором

О планах

В перспективе планируем организовать продажи через дилеров в регионах и за рубежом, выстроить систему агентского маркетинга, чтобы строительные организации и частные лица могли зарабатывать комиссию за продажу наших бань.

До конца года планирую произвести и продать 7 бань. В ближайших планах – расширение модельного ряда, в первую очередь за счет более дешевой модели меньших габаритов.

Также планирую создание 3d-конструктора на сайте, где пользователи смогут создать свою баню онлайн. И еще одной важной задачей для меня является заключение соглашений с банками на возможность предоставления кредитов и рассрочек клиентам.

А в целом мне хочется повысить интерес к банной культуре у людей. Например, в Финляндии есть кафе с сауной – думаю, что у нас это тоже имело бы успех. Поэтому если кто-то из рестораторов заинтересуется, можем поставить баню на Зыбицкой или Октябрьской – и у кафе будет дополнительный эффект хайпа и интереса со стороны потребителей.)