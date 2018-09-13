Инфляция на пороге – власти снова включили печатный станок

Сейчас на руках у белорусов и в общем обороте находится 2.8 миллиарда белорусских рублей. В то же время широкая денежная масса, то есть наличные средства на руках, а также средства людей и предприятий на счетах в банках, на 1 сентября составила более 40 миллиардов рублей.



