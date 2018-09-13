Глава российского ВТБ рассказал о плане отказа от доллара

meduza.io , план Костина выглядит так: Как передает, план Костина выглядит так:





- Ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты , например, евро, юани или рубли;





- Перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию;





- Размещение еврооблигаций преимущественно на российских площадках;





- Лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.





По словам Костина, есть еще ряд более мелких вопросов, которые нужно решить для отказа от доллара. «Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься», — заявил глава ВТБ.









В России уже много лет на разных уровнях обсуждается возможность сокращения привязки к доллару при расчетах во внешнеэкономической деятельности и более активное использование других валют. Этот вопрос, в частности, активно обсуждается из-за санкций.





Одной из возможных ограничительных мер, примененных к России, может стать отключение банков (в первую очередь с государственным участием как ВТБ) от системы межбанковских переводов SWIFT, а также санкции в отношении российского госдолга (например, запрет на покупку российских облигаций).