Как вдохнуть жизнь в нашу деревню. Мнение читателя

Проедешь по нашим деревням - и жуткая картина промелькнет перед глазами: заброшенные усадьбы, заросшие школьные дворы, безлюдье. Как так получилось, что человек, рожденный на этой земле, вдруг добровольно отказался от нее? Еще 30 лет назад сельскому жителю ограничивали земельный надел, а теперь он сам не хочет работать на земле. Причин много, и вот некоторые из них.

В чем ошиблись?

Во-первых, реформы, проводимые в сельском хозяйстве начиная с образования СССР. Речь идет прежде всего о необоснованном объединении сельскохозяйственных организаций, колхозов и совхозов, не глядя даже на различия в их организации. Например, до 2000 года в нашем Сенненском районе было 28 колхозов и совхозов, а сейчас осталось 8.

С одной стороны, цели достигли - стало меньше убыточных хозяйств. С другой - бывшие центральные усадьбы, более мелких присоединенных хозяйств, после объединения с крупными в течение короткого времени получили статус неперспективных. Деревни обречены на вымирание. Трудоспособная молодежь из села уезжает на заработки в Россию, Польшу.

Не понимаю: чем руководствуются, разрешая проводить подобные объединения? Ведь производство с/х продукции при объединении хозяйств не растет, а падает. Из опыта прошлых лет известно, что наиболее рентабельными и стабильными были сельхозпредприятия, имеющие 2-3 тыс. га пахотной земли.

Во-вторых, несостоятельность нашей кадровой политики. Посмотрите, как относятся к работникам сельского хозяйства. Видел ли кто-нибудь доярку, механизатора, ветврача и т.д., отдыхавших на Канарах? Недавно подвозил до райцентра доярку, поинтересовался, сколько она зарабатывает. Оказалось, что в феврале было 120 рублей, в марте - 130 рублей, и половину зарплаты отдают продукцией: консервами, колбасой.

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В-третьих, отсутствие экономически обоснованного паритета цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности. Т.е. «вливания» к посевной и уборке в виде удобрений и топлива не укрепляют, а наоборот, разлагают руководителей.

Ситуация возникает сложная: нет твердой долгосрочной программы для поднятия экономики с/х производства. Расчет на то, что «настроим мощных комплексов», очень опасен. Быстро сделать это не получится.

Что делать?

В сложившейся ситуации стоит подумать: а не пойти ли от обратного, не начать ли дробить хозяйства на более мелкие? Организовать небольшие коллективы, отдавать им в собственность фермы, землю, технические средства. Предварительно можно выпустить на основании стоимости имущества акции, которые затем безвозмездно передать членам коллектива. Нужно дать людям право самим выбирать и нанимать себе руководителя. Таким небольшим коллективам будет не нужен штат служащих. Сейчас народ грамотный, быстро разберется в вопросах бухгалтерского учета, а разбираться в вопросах экономии уже научила жизнь.

Проблемы с рабочими местами в городах, не исключено, вызовут у трудоспособного населения интерес к работе на земле, но только к работе на самих себя. Многие задумаются о возвращении в родные места. Все это потребует некоторого переустройства управленческой системы, системы производства с/х техники, науки и других отраслей. Наверное, для активного развития фермерского хозяйства на первых порах понадобится недорогая и в то же время надежная почвообрабатывающая техника.

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Не только IT

Рано или поздно, но земля как средство производства станет объектом частной собственности. Если поздно - значит, оставшиеся в деревнях люди станут крепостными или же нашими землями будут владеть иноземцы. Чтобы этого избежать, необходимо срочно разработать программу создания фермерских хозяйств. С этой целью нужно строить на селе фермерские хозяйства с определенным производственным уклоном (например, выращивание свиней, молочное производство и т.д.), с установкой технологического оборудования, с набором необходимой с/х техники. Все это следует передать лучшим работящим семьям с условием, что после 10 лет работы имущество и земля перейдут в их собственность.

Хотелось бы предостеречь высших руководителей от идеи бросить землю и только лишь за счет технического прогресса и IT-технологий поднимать экономику Беларуси.

В. Макаревич, Сенно