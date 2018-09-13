От счётчиков до аэраторов. 8 способов немного cэкономить на «коммуналке»

Установите счетчики

Установите счётчики на воду. Если у вас их нет, то оплата производится по полным (повышенным) тарифам из расчета на 130 литров холодной и 130 литров горячей воды в сутки на человека, за исключением случаев, когда установка счетчика технически невозможна. Таким образом, за каждого прописанного в квартире человека за воду придется заплатить немногим более 10 рублей. К слову, при наличии счетчиков семья из трех человек, потребляя строго отведенную норму воды, заплатит 17 рублей.



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Чтобы платить только за потребляемый газ, установите газовый счетчик. Обычная бытовая газовая плита расходует 1,5 кубометра газа в час при 4 включенных конфорках. Например, если в квартире прописаны и живут два человека, то им выгоднее установить счетчик. Если же в квартире прописаны двое, а живут восемь человек, естественно, они потребляют газа в разы больше. Поэтому для них установка счетчика невыгодна.

В большей степени установка счетчика и контроль потребления газа актуальны для квартир и домов, где есть колонка, газовый котел. В этом случае счетчик наглядно покажет, сколько газа вы потребляете.

Сегодня при отсутствии счетчика тариф на одного человека составляет 2,26 рубля при наличии газовой плиты. Если же установлены отопительный котел и газовая плита, то тариф возрастает до 4,26 рубля, при наличии колонки и газовой плиты - до 7,53 рубля. Газ для колонки оплачивается по самому дорогому тарифу, так как колонка для горячей воды не считается средством первой необходимости, в отличие от отопительного котла.

Заряжайте телефон ночью

Стирать, включать посудомоечную машину и заряжать гаджеты лучше в ночное время. Некоторые владельцы жилья уже сегодня оплачивают электроэнергию по дифференцированным тарифам, которые дают возможность разделять потребление электроэнергии днём и ночью.

Эти тарифы несколько отличаются. Однако тоже зависят от установленного в жилом помещении типа плиты. Владельцы электроплит в период с 22.00 до 17.00 (круглосуточно в праздничные и выходные дни) платят 0,0853 рубля за 1 кВт*ч, а в оставшийся промежуток времени с 17.00 до 22.00 стоимость одного кВт*ч составляет 0,2436 рубля. Те, у кого в квартире установлена газовая плита, с 22:00 до 17:00 за 1 кВт*ч платят 0,1003 рубля, а в оставшийся промежуток времени стоимость киловатта электроэнергии составляет 0,2866 рубля.



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Для того чтобы оплачивать электричество по дифференцированному временному тарифу необходимо заменить обычный счетчик специальным многотарифным электронным прибором. Для этого надо заключить договор с энергоснабжающей компанией, например, Минскэнерго для жителей Минска.

К слову, практически во всех новых домах уже стоят такие счетчики.

Стирайте в холоде

Большой расход воды и света приходится на стирку. Поэтому лучше включать стиральную машину при полной загрузке и стирать при низких температурах. Оптимально использовать температуру 40-50 градусов, а количество оборотов снизить до 600-800.

Удаляйте накипь

Чистить нагревательные элементы чайника, «стиралки», посудомоечной машины и прочей техники лучше раз в неделю. Накипь сокращает теплопроводность, что заставляет приборы расходовать больше энергии.

Проверьте холодильник

А именно резинки на дверцах и лёд в морозилке. Если резинки держатся неплотно, холодильник работает не на полную мощность.

Попробуйте аэраторы

Аэратор - это специальная насадка на смеситель, которая не льет воду потоком, а разбрызгивает её. В результате струя становится более мощной, и вы можете снизить расход воды, не почувствовав никакой разницы. Эта полезная мелочь стоит недорого – от 3 рублей. Установка аэратора позволит сократить расход воды в 2-3 раза. Ведь при умывании, чистке зубов, мытье рук ежедневно мы выливаем около 10-12 л, а с таким смесителем – всего 5-6 л.

Перейдите на технику А-класса

Известно, что техника А-класса последнего поколения расходует гораздо меньше энергии, чем её прототипы B, C, D классов. Как правило, класс техники указан на этикетке. Чем ближе к классу А, тем техника энергоэффективней. Правда, и стоит она дороже обычной, но служит гораздо дольше — более 15 лет.

Установите датчики движения для включения света

Ими можно оборудовать не только комнаты, кухню и ванную, но и балконы, кладовки, коридоры, подъезд. В результате ваши затраты на электроэнергию могут сократиться на 10-15%. Скажем, вместо 200 кВт*ч набежит 180. А значит, в год вы сэкономите почти 45 рублей.