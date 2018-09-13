От счётчиков до аэраторов. 8 способов немного cэкономить на «коммуналке»

Установите счетчики
Установите счётчики на воду. Если у вас их нет, то оплата производится по полным (повышенным) тарифам из расчета на 130 литров холодной и 130 литров горячей воды в сутки на человека, за исключением случаев, когда установка счетчика технически невозможна. Таким образом, за каждого прописанного в квартире человека за воду придется заплатить немногим более 10 рублей. К слову, при наличии счетчиков семья из трех человек, потребляя строго отведенную норму воды, заплатит 17 рублей.
Чтобы платить только за потребляемый газ, установите газовый счетчик. Обычная бытовая газовая плита расходует 1,5 кубометра газа в час при 4 включенных конфорках. Например, если в квартире прописаны и живут два человека, то им выгоднее установить счетчик. Если же в квартире прописаны двое, а живут восемь человек, естественно, они потребляют газа в разы больше. Поэтому для них установка счетчика невыгодна.
В большей степени установка счетчика и контроль потребления газа актуальны для квартир и домов, где есть колонка, газовый котел. В этом случае счетчик наглядно покажет, сколько газа вы потребляете.
Сегодня при отсутствии счетчика тариф на одного человека составляет 2,26 рубля при наличии газовой плиты. Если же установлены отопительный котел и газовая плита, то тариф возрастает до 4,26 рубля, при наличии колонки и газовой плиты - до 7,53 рубля. Газ для колонки оплачивается по самому дорогому тарифу, так как колонка для горячей воды не считается средством первой необходимости, в отличие от отопительного котла.
Заряжайте телефон ночью
Стирать, включать посудомоечную машину и заряжать гаджеты лучше в ночное время. Некоторые владельцы жилья уже сегодня оплачивают электроэнергию по дифференцированным тарифам, которые дают возможность разделять потребление электроэнергии днём и ночью.
Эти тарифы несколько отличаются. Однако тоже зависят от установленного в жилом помещении типа плиты. Владельцы электроплит в период с 22.00 до 17.00 (круглосуточно в праздничные и выходные дни) платят 0,0853 рубля за 1 кВт*ч, а в оставшийся промежуток времени с 17.00 до 22.00 стоимость одного кВт*ч составляет 0,2436 рубля. Те, у кого в квартире установлена газовая плита, с 22:00 до 17:00 за 1 кВт*ч платят 0,1003 рубля, а в оставшийся промежуток времени стоимость киловатта электроэнергии составляет 0,2866 рубля.
Для того чтобы оплачивать электричество по дифференцированному временному тарифу необходимо заменить обычный счетчик специальным многотарифным электронным прибором. Для этого надо заключить договор с энергоснабжающей компанией, например, Минскэнерго для жителей Минска.
К слову, практически во всех новых домах уже стоят такие счетчики.
Стирайте в холоде
Большой расход воды и света приходится на стирку. Поэтому лучше включать стиральную машину при полной загрузке и стирать при низких температурах. Оптимально использовать температуру 40-50 градусов, а количество оборотов снизить до 600-800.
Удаляйте накипь
Чистить нагревательные элементы чайника, «стиралки», посудомоечной машины и прочей техники лучше раз в неделю. Накипь сокращает теплопроводность, что заставляет приборы расходовать больше энергии.
Проверьте холодильник
А именно резинки на дверцах и лёд в морозилке. Если резинки держатся неплотно, холодильник работает не на полную мощность.
Попробуйте аэраторы
Аэратор - это специальная насадка на смеситель, которая не льет воду потоком, а разбрызгивает её. В результате струя становится более мощной, и вы можете снизить расход воды, не почувствовав никакой разницы. Эта полезная мелочь стоит недорого – от 3 рублей. Установка аэратора позволит сократить расход воды в 2-3 раза. Ведь при умывании, чистке зубов, мытье рук ежедневно мы выливаем около 10-12 л, а с таким смесителем – всего 5-6 л.
Перейдите на технику А-класса
Известно, что техника А-класса последнего поколения расходует гораздо меньше энергии, чем её прототипы B, C, D классов. Как правило, класс техники указан на этикетке. Чем ближе к классу А, тем техника энергоэффективней. Правда, и стоит она дороже обычной, но служит гораздо дольше — более 15 лет.
Установите датчики движения для включения света
Ими можно оборудовать не только комнаты, кухню и ванную, но и балконы, кладовки, коридоры, подъезд. В результате ваши затраты на электроэнергию могут сократиться на 10-15%. Скажем, вместо 200 кВт*ч набежит 180. А значит, в год вы сэкономите почти 45 рублей.