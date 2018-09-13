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В Минске стартует международный турнир по вольной борьбе

14.09.2018 11:40 — Разное | Ежедневник  
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В Минске стартует международный турнир по вольной борьбе

фото: naviny.by

Международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя стартует сегодня в Беларуси.

В первенстве примут участие более 300 атлетов из 22 стран, сообщает БЕЛТА.

Во Дворце спорта будут разыграны медали в десяти весовых категориях у мужчин и десяти у женщин.

В составе белорусской команды планируется выступление призеров Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Марии Мамошук (68 кг) и Ибрагима Саидова (125 кг), призеров чемпионатов мира Анастасии Гучок (59 кг) и Владислава Андреева (57 кг), а также призеров европейских первенств Александра Гуштына (97 кг), Азамата Нурикова (74 кг), Георгия Колиева (65 кг).

"В этом году Минск в 48-й раз проводит турнир. За столько лет соревнования не теряют популярности в Европе и традиционно принимают сильнейших борцов. Состязания также хорошая школа для молодого поколения борцов. Международный турнир станет проверкой сил для организаторов в преддверии Европейских игр и чемпионата Европы 2019 года", - сказал Александр Медведь.

В первый день состязаний состоятся полуфинальные поединки. Медали в пяти весовых категориях у мужчин и женщин будут разыграны 15 сентября. Завершится турнир 16 сентября, в воскресенье.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя стартует сегодня в Беларуси.
 
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