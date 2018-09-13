Снятый с поста министр нашел работу на «Амкодоре»

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Михаил Амельянович, лишившийся в феврале кресла министра лесного хозяйства за непринятие антикоррупционных мер, стал топ-менеджером.

Теперь Амельянович, как следует из иноформации на сайте предприятия, является заместителем гендиректора по производству и качеству ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга».

«Амкодор» в последнее время активно развивает производство лесозаготовительной техники, отмечает TUT.BY . Сейчас предприятие в Логойске модернизируется, планируется нарастить мощности в 3 раза и создать 300 новых рабочих мест. Амкодоровская техника для лесопромышленного комплекса в этом году была востребована не только на рынке СНГ, но и Евросоюза.

«Амкодор» также рассматривает возможность создания в Карелии завода по производству лесозаготовительной техники — харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса. Стоимость проекта — 16 млрд российских рублей. Число предполагаемых рабочих мест — 500.

Михаил Амельянович родился в 1958 году в деревне Клюковичи Новогрудского района Гродненской области. В 1980 году окончил лесохозяйственный факультет Белорусского технологического института им. С.М. Кирова, в 1999 г. — Академию управления при президенте Республики Беларусь.

С 1980 по 1997 годы работал в Богушевском лесхозе Витебской области: сначала лесничим Осиновского лесничества, затем главным лесничим лесхоза.

В 1997—1999 гг. — директор Бешенковичского лесхоза Витебской области. С 1999 года — генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Министерство лесного хозяйства возглавлял с марта 2010 года.

