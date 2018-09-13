«Урожай ремонтантной малины радует нас почти круглый год!»

Первые ягоды поспевают уже в июле, а кустарники плодоносят почти до самых заморозков. В этот период свежесобранную малину едим каждый день, угощаем детей и внуков, а то, что не съели, измельчаем в блендере и замораживаем в небольших пластиковых контейнерах. Так в ягодах остается больше витаминов, чем при термической обработке. Так же поступаем с ежевикой и черноплодной малиной сорта «Кумберленд». Зимой размороженные ягоды почти не отличается по вкусу от свежих и напоминают о лете.

Кстати, ремонтантная малина в выращивании непривередлива, очень «отзывчива» на свежий навоз, ее не едят вредители.

Главное - поздней осенью срезать кусты до земли. Даже невысокие кустики уже цветут и плодоносят. Летом кусты можно прореживать, оставив самые крепкие веточки. Чтобы малина не расползалась по участку, нужно удалять молодую поросль. Тяжелые ветки с созревающими ягодами стоит подвязывать.

Владимир Иванович, Лидский р-н