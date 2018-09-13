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«Урожай ремонтантной малины радует нас почти круглый год!»

14.09.2018 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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«Урожай ремонтантной малины радует нас почти круглый год!»
Ольга Павловская / АиФ

Первые ягоды поспевают уже в июле, а кустарники плодоносят почти до самых заморозков. В этот период свежесобранную малину едим каждый день, угощаем детей и внуков, а то, что не съели, измельчаем в блендере и замораживаем в небольших пластиковых контейнерах. Так в ягодах остается больше витаминов, чем при термической обработке. Так же поступаем с ежевикой и черноплодной малиной сорта «Кумберленд». Зимой размороженные ягоды почти не отличается по вкусу от свежих и напоминают о лете.

«Урожай ремонтантной малины радует нас почти круглый год!» Не жизнь, а малина. Как выращивание ягод спасает от упадка глубинку?

Кстати, ремонтантная малина в выращивании непривередлива, очень «отзывчива» на свежий навоз, ее не едят вредители.

Главное - поздней осенью срезать кусты до земли. Даже невысокие кустики уже цветут и плодоносят. Летом кусты можно прореживать, оставив самые крепкие веточки. Чтобы малина не расползалась по участку, нужно удалять молодую поросль. Тяжелые ветки с созревающими ягодами стоит подвязывать.

Владимир Иванович,  Лидский р-н

 

 
 
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Ольга Павловская / АиФ Первые ягоды поспевают уже в июле, а кустарники плодоносят почти до самых заморозков. В...
 
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