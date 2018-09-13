В Минске появится единый комбинат школьного питания

Единый комбинат школьного питания планируют создать в Минске к 1 ноября. Городские власти заявляют о возможном снижении цен и упрощении процесса.

Как сообщил на заседании в городском исполнительном комитете начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, в каждом районе будет создан производственный участок без права юридического лица.

«Эта мера позволит обеспечить централизованную закупку продукции по единым, более низким ценам с учетом закупаемых объемов и избежать необоснованного посредничества. Кроме того, это поможет усовершенствовать логистику доставки товаров и сырья за счет внедрения кольцевого завоза товаров и сокращения транспортных расходов», — сказал А. Улезло.

Благодаря работе единого КШП будет возможно формировать одинаковые цены на школьные обеды по всему Минску, сообщает агентство «Минск-Новости».