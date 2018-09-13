Верхнедвинские мастера готовятся к «Дожинкам»

Совсем немного времени осталось до знакового события в жизни нашего района – областных «Дожинок». Готовиться к грандиозному празднику все его жители и организации начали заблаговременно, а сейчас эта работа постепенно близится к завершению. Не остались в стороне и мастера районного Дома ремёсел – их изделия обещают стать настоящим украшением праздничного города.

— На «Дожинках» будут созданы три этно-двора, где гости праздника смогут поближе познакомиться с культурой и народным творчеством Беларуси, России и Латвии, — рассказала директор Светлана Васильевна Малаховская. — На нашем подворье разместятся ремесленники, они проведут мастер-классы и расскажут о тонкостях своей работы. У посетителей появится возможность подробнее узнать о лоскутном шитье, гончарстве, лозоплетении, ткачестве и работе с берестой.

Специально к областным «Дожинкам» мастера районного Дома ремёсел готовят множество уникальных изделий, выполненных в самых разных техниках. Светлана Васильевна показывает целую импровизированную выставку, объединённую темой предстоящего праздника. Глиняные тарелки, колокольчики и перо в чернильнице – работы Татьяны Гузевой. Девушка со льном, а также куклы-обереги Богач и Крупеничка – символы богатства и плодородия – созданы руками Елены Демешко. Она же воплотит в виде игрушки один из главных брендов нашего района – Яна Сыродела. Вышитые панно с изображениями Древа Жизни и герба Верхнедвинска – кропотливая работа Светланы Малаховской. Мельница, цветы, кукла, рог изобилия и многие другие изделия из соломы – результат трудов Анжелы Макеенок, а Валентина Шумская своими руками соткала ручники с белорусским орнаментом и сделала соломенную корзину роз. И это ещё далеко не всё, что Дом ремёсел представит на «Дожинках».

— Наши мастера украшают сноп для областного конкурса; вышивают ленты и делают головной убор – красивый кокошник из соломы в виде короны – для девушки, которая представит Верхнедвинск на конкурсе «Краса жніва Прыдзвіння». А вышитые скатерти украсят столы для проектов «Дожиночный каравай» и «Витебщина в миниатюре».

Гости праздника смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее или просто купить понравившиеся сувениры на память о «Дожинках».

Алёна МОРОЗ.