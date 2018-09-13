ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верхнедвинские мастера готовятся к «Дожинкам»

14.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A
>

Верхнедвинские мастера готовятся к «Дожинкам»

Верхнедвинские мастера готовятся к «Дожинкам»

Совсем немного времени осталось до знакового события в жизни нашего района – областных «Дожинок». Готовиться к грандиозному празднику все его жители и организации начали заблаговременно, а сейчас эта работа постепенно близится к завершению. Не остались в стороне и мастера районного Дома ремёсел – их изделия обещают стать настоящим украшением праздничного города.

— На «Дожинках» будут созданы три этно-двора, где гости праздника смогут поближе познакомиться с культурой и народным творчеством Беларуси, России и Латвии, — рассказала директор Светлана Васильевна Малаховская. — На нашем подворье разместятся ремесленники, они проведут мастер-классы и расскажут о тонкостях своей работы. У посетителей появится возможность подробнее узнать о лоскутном шитье, гончарстве, лозоплетении, ткачестве и работе с берестой.
Специально к областным «Дожинкам» мастера районного Дома ремёсел готовят множество уникальных изделий, выполненных в самых разных техниках. Светлана Васильевна показывает целую импровизированную выставку, объединённую темой предстоящего праздника. Глиняные тарелки, колокольчики и перо в чернильнице – работы Татьяны Гузевой. Девушка со льном, а также куклы-обереги Богач и Крупеничка – символы богатства и плодородия – созданы руками Елены Демешко. Она же воплотит в виде игрушки один из главных брендов нашего района – Яна Сыродела. Вышитые панно с изображениями Древа Жизни и герба Верхнедвинска – кропотливая работа Светланы Малаховской. Мельница, цветы, кукла, рог изобилия и многие другие изделия из соломы – результат трудов Анжелы Макеенок, а Валентина Шумская своими руками соткала ручники с белорусским орнаментом и сделала соломенную корзину роз. И это ещё далеко не всё, что Дом ремёсел представит на «Дожинках».
— Наши мастера украшают сноп для областного конкурса; вышивают ленты и делают головной убор – красивый кокошник из соломы в виде короны – для девушки, которая представит Верхнедвинск на конкурсе «Краса жніва Прыдзвіння». А вышитые скатерти украсят столы для проектов «Дожиночный каравай» и «Витебщина в миниатюре».
Гости праздника смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее или просто купить понравившиеся сувениры на память о «Дожинках».
Алёна МОРОЗ.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Совсем немного времени осталось до знакового события в жизни нашего района – областных «Дожинок». Готовиться к грандиозному празднику все его жители и...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМОЛЕВИЧАМ — 570!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика