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Выросло в Верхнедвинске!
14.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Эти замечательные плоды и цветы прислала на конкурс жительница д. Чистополье Анна Антоновна Казаченок. Она давно увлекается выращиванием интересных садовых и огородных культур, особенно цветов. А нынешнее солнечное лето порадовало хорошим урожаем непривычной для наших широт культуры – дыни. Хозяйка вырастила дыню раннюю 133 — плоды получились небольшими, но очень душистыми, с ароматом мёда. Посадила Анна Антоновна только четыре семечка, а плодов выросло столько, что ели семьёй весь июль и август!
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> Эти замечательные плоды и цветы прислала на конкурс жительница д. Чистополье Анна Антоновна Казаченок. Она давно увлекается выращиванием интересных садовых и...
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