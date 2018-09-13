Эти замечательные плоды и цветы прислала на конкурс жительница д. Чистополье Анна Антоновна Казаченок. Она давно увлекается выращиванием интересных садовых и огородных культур, особенно цветов. А нынешнее солнечное лето порадовало хорошим урожаем непривычной для наших широт культуры – дыни. Хозяйка вырастила дыню раннюю 133 — плоды получились небольшими, но очень душистыми, с ароматом мёда. Посадила Анна Антоновна только четыре семечка, а плодов выросло столько, что ели семьёй весь июль и август!

Удивил и лук «Экзебишен», который также вырастила из семян. А «тыковка» в обхвате достигла 110 сантиметров! В июле возле дома шикарно цвела манжетка садовая – выросла до 1,5 метра. И нечаянно удивил алоэ – вдруг расцвёл пышным цветом! Что неудивительно — в умелых руках что ни растение – чудо!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выросло в Верхнедвинске! > Эти замечательные плоды и цветы прислала на конкурс жительница д. Чистополье Анна Антоновна Казаченок. Она давно увлекается выращиванием интересных садовых и...