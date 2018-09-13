Екатерина Галкина завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике

Наша соотечественница на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии уступила только сопернице из России Дине Авериной, которой судьи поставили 19,000 балла.

Еще одна белоруска – Анастасия Салос – выступила на ЧМ в упражнении с лентой. Для нее старт на турнире подобного уровня стал дебютным. Несмотря на это, спортсменка заняла высокое пятое место с результатом 17,200 балла. В тройке здесь Александра Солдатова (18.600), Милена Бальдассари (18.550) и Линой Ашрам (18.500), сообщили в Белорусской ассоциации гимнастики.