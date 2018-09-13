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Изменения в расписании движения поездов с 17 по 20 сентября

14.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Изменения в расписании движения поездов с 17 по 20 сентября

17,18,19  сентября

Отменяются поезда  региональных линий экономкласса:

  • №6423 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст.Жлобин в 08-36,
  • №6424 Калинковичи- Жлобин, отпр.со ст. Калинковичи в 08-33,
  • №6425 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 12-22,
  • №6426 Калинковичи-Жлобин,отпр.со ст. Калинковичи в 12-46,
  • №7129 Жлобин-Светлогорск, отпр.со ст. Жлобин в 16-31,
  • №7130 Светлогорск- Жлобин, отпр. со ст. Светлогорск в 17-19.


17,18  сентября

Поезда  региональных линий экономкласса:

  • №6427 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст. Жлобин в 17-18, назначается в обращение сообщением  Жлобин-Ящицы.
  • №6428 Калинковичи- Жлобин, отпр. со ст. Калинковичи в 17-08, назначается в обращение сообщением  Ящицы-Жлобин, отпр. со ст. ЯЩИЦЫ в 19-04.
  • №6429 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 21-15, назначается в обращение сообщением  Жлобин-Ящицы.
  • №6430 Калинковичи- Жлобин, отпр. со ст. Калинковичи в 21-13, назначается в обращение сообщением  Ящицы-Жлобин, отпр.со ст.ЯЩИЦЫ в 22-51.


18,19 сентября 

Поезда  региональных линий экономкласса:

  • №6421 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст.Жлобин в 05-18, назначается в обращение сообщением  Жлобин-Ящицы.
  • №6422 Калинковичи- Жлобин, отпр.со ст. Калинковичи в 04-26, назначается в обращение сообщением  Ящицы-Жлобин, отпр.со ст.ЯЩИЦЫ в 06-25.


20  сентября  2018 г.

Отменяются поезда  региональных линий экономкласса:

  • №6425 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 12-22,
  • №6426 Калинковичи-Жлобин,отпр.со ст. Калинковичи в 12-46,
  • №6456 Жлобин-Гомель, отпр. со ст. Жлобин в 12-52,
  • №6455 Гомель-Жлобин,отпр.со ст. Гомель в 09-18,
  • №6458 Жлобин-Гомель, отпр. со ст. Жлобин в 16-02,
  • №6457 Гомель-Жлобин,отпр.со ст. Гомель в 13-49.


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Теги: Гомель
 
 
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17,18,19  сентября Отменяются поезда  региональных линий экономкласса: №6423 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст.Жлобин в 08-36, №6424 Калинковичи- Жлобин, отпр.со ст....
 
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