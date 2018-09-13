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Изменения в расписании движения поездов с 17 по 20 сентября
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17,18,19 сентября
Отменяются поезда региональных линий экономкласса:
- №6423 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст.Жлобин в 08-36,
- №6424 Калинковичи- Жлобин, отпр.со ст. Калинковичи в 08-33,
- №6425 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 12-22,
- №6426 Калинковичи-Жлобин,отпр.со ст. Калинковичи в 12-46,
- №7129 Жлобин-Светлогорск, отпр.со ст. Жлобин в 16-31,
- №7130 Светлогорск- Жлобин, отпр. со ст. Светлогорск в 17-19.
17,18 сентября
Поезда региональных линий экономкласса:
- №6427 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст. Жлобин в 17-18, назначается в обращение сообщением Жлобин-Ящицы.
- №6428 Калинковичи- Жлобин, отпр. со ст. Калинковичи в 17-08, назначается в обращение сообщением Ящицы-Жлобин, отпр. со ст. ЯЩИЦЫ в 19-04.
- №6429 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 21-15, назначается в обращение сообщением Жлобин-Ящицы.
- №6430 Калинковичи- Жлобин, отпр. со ст. Калинковичи в 21-13, назначается в обращение сообщением Ящицы-Жлобин, отпр.со ст.ЯЩИЦЫ в 22-51.
18,19 сентября
Поезда региональных линий экономкласса:
- №6421 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст.Жлобин в 05-18, назначается в обращение сообщением Жлобин-Ящицы.
- №6422 Калинковичи- Жлобин, отпр.со ст. Калинковичи в 04-26, назначается в обращение сообщением Ящицы-Жлобин, отпр.со ст.ЯЩИЦЫ в 06-25.
20 сентября 2018 г.
Отменяются поезда региональных линий экономкласса:
- №6425 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 12-22,
- №6426 Калинковичи-Жлобин,отпр.со ст. Калинковичи в 12-46,
- №6456 Жлобин-Гомель, отпр. со ст. Жлобин в 12-52,
- №6455 Гомель-Жлобин,отпр.со ст. Гомель в 09-18,
- №6458 Жлобин-Гомель, отпр. со ст. Жлобин в 16-02,
- №6457 Гомель-Жлобин,отпр.со ст. Гомель в 13-49.
Теги
: Гомель
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17,18,19 сентября Отменяются поезда региональных линий экономкласса: №6423 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст.Жлобин в 08-36, №6424 Калинковичи- Жлобин, отпр.со ст....
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