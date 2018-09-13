Изменения в расписании движения поездов с 17 по 20 сентября

17,18,19 сентября

Отменяются поезда региональных линий экономкласса:

№7130 Светлогорск- Жлобин, отпр. со ст. Светлогорск в 17-19.

№6425 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 12-22,

17,18 сентября

Поезда региональных линий экономкласса:

№6430 Калинковичи- Жлобин, отпр. со ст. Калинковичи в 21-13, назначается в обращение сообщением Ящицы-Жлобин, отпр.со ст.ЯЩИЦЫ в 22-51.

№6429 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 21-15, назначается в обращение сообщением Жлобин-Ящицы.

№6428 Калинковичи- Жлобин, отпр. со ст. Калинковичи в 17-08, назначается в обращение сообщением Ящицы-Жлобин, отпр. со ст. ЯЩИЦЫ в 19-04.

№6427 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст. Жлобин в 17-18, назначается в обращение сообщением Жлобин-Ящицы.

18,19 сентября

Поезда региональных линий экономкласса:

№6422 Калинковичи- Жлобин, отпр.со ст. Калинковичи в 04-26, назначается в обращение сообщением Ящицы-Жлобин, отпр.со ст.ЯЩИЦЫ в 06-25.

№6421 Жлобин-Калинковичи, отпр.со ст.Жлобин в 05-18, назначается в обращение сообщением Жлобин-Ящицы.

20 сентября 2018 г.

Отменяются поезда региональных линий экономкласса:

№6458 Жлобин-Гомель, отпр. со ст. Жлобин в 16-02,

№6425 Жлобин-Калинковичи, отпр. со ст. Жлобин в 12-22,





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