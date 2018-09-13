Самый быстрый МАЗ вырвался на второе место на марафоне по пустыне

Экипаж Сергея Вязовича успешно преодолел третий этап ралли-рейда Turkmen Desert Race. В результате белорусские гонщики поднялись на второе место в общем зачете, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Третий спецучасток протяженностью 236 км прошел в центре пустыни Каракумы. Гонщики преодолели песчаные участки и высохшие русла рек. Белорусы справились с этой задачей без каких-либо сложностей: все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» финишировали с небольшим отставанием от лидера.

Сергей Вязович показал на этапе второе время. В пути у грузовика лопнуло колесо, и около 10 минут потребовалось на его замену. Победителем заезда стал гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, выигравший себе 10 минут. В генеральной классификации самый быстрый МАЗ поднялся на вторую строчку с отставанием от лидера в 11 минут.

МАЗ Алексея Вишневского приехал четвертым с гандикапом в 17 минут, пропустив вперед Дмитрия Сотникова. В «абсолюте» белорусский экипаж занимает такое же место и отстает от Айрата Мардеева на 32 минуты.

«Дорога была еще хуже, чем вчера: медленное бездорожье, много песчаных дорожек, высоких подъемов и спусков, поэтому ехали медленно, – отметил Алексей Вишневский. – Примерно на 70-м километре у нас сломался вал стабилизатора – пришлось остановиться, открутить и подвязать цилиндр, так и ехали до финиша».

Экипаж под управлением Александра Василевского оказался на пятом месте, проиграв победителю 19 минут. В общем зачете он входит в пятерку с отставанием в 58 минут.

«На трассе нам встречались небольшие дюны и песчаные участки феш-феш, хотя они и не такие вязкие, как на «Дакаре». Опасность представляло прохождение солончаков, поскольку там было много камней. Мы сбавляли темп, чтобы не повредить автомобиль и не порезать колеса», – рассказал Александр Василевский.

Ралли-рейд Turkmen Desert Race проходит с 11 по 15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (ныне – Туркменабад) и прибрежный Хазар у Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1614 км, из них 1203 км приходятся на спецучастки. Гонщики едут по пустыне Каракумы с ее песками и большими барханами.