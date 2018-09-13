Матюшевский может снова стать руководителем банка

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Василий Матюшевский, покинувший 18 августа нынешнего года пост первого вице-премьера, возвращается в привычной ему ипостаси банкира.

По данным TUT.BY , в четверг он прошел квалификационную комиссию Нацбанка на соответствие должности руководителя банка.

Наиболее вероятной новой должностью для Матюшевского участники банковского рынка называют пост председателя правления Банка БелВЭБ. Кроме того, пока вакантна должность главы Банка развития.

В пресс-службе Нацбанка подтвердили только факт проведения комиссии, отметив, что на ней не обсуждаются будущие должности, а проверяется соответствие кандидатов квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Василий Матюшевский родился в 1969 году в Орше. Окончил Белорусский государственный университет, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Матюшевский начал карьеру в МИД Беларуси, но «в люди» вышел через школу Нацбанка, отдав ему около 15 лет и покинув в должности зампреда правления. Вернулся на госслужбу он в декабре 2014 года, в разгар кризиса, с поста главы БПС-Сбербанка.

Эксперты отмечают, что в то время, когда за макроэкономику страны отвечали Матюшевский и нынешний глава Нацбанка Павел Каллаур, экономическая ситуация была самой предсказуемой и стабильной за период независимой истории страны, инфляция — рекордно низкой.

