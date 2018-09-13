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Матюшевский может снова стать руководителем банка
14.09.2018 12:15 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Василий Матюшевский, покинувший 18 августа нынешнего года пост первого вице-премьера, возвращается в привычной ему ипостаси банкира.
По данным
Наиболее вероятной новой должностью для Матюшевского участники банковского рынка называют пост председателя правления Банка БелВЭБ. Кроме того, пока вакантна должность главы Банка развития.
В пресс-службе Нацбанка подтвердили только факт проведения комиссии, отметив, что на ней не обсуждаются будущие должности, а проверяется соответствие кандидатов квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
Василий Матюшевский родился в 1969 году в Орше. Окончил Белорусский государственный университет, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Матюшевский начал карьеру в МИД Беларуси, но «в люди» вышел через школу Нацбанка, отдав ему около 15 лет и покинув в должности зампреда правления. Вернулся на госслужбу он в декабре 2014 года, в разгар кризиса, с поста главы БПС-Сбербанка.
Эксперты отмечают, что в то время, когда за макроэкономику страны отвечали Матюшевский и нынешний глава Нацбанка Павел Каллаур, экономическая ситуация была самой предсказуемой и стабильной за период независимой истории страны, инфляция — рекордно низкой.
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Василий Матюшевский, покинувший 18 августа нынешнего года пост первого вице-премьера, возвращается в привычной ему ипостаси банкира.
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