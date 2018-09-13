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Во время мониторинга выявлены 92 нарушения

14.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Во время мониторинга выявлены 92 нарушения

Работники инспекции надзора и профилактики Свислочского районного отдела по ЧС провели мониторинги взрывопожароопасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей.

Посещены магазины ЗАО «Доброном», «Евроопт», «Магия», торговые павильоны, расположенные в здании ИП А. Ч. Юшко, магазин «Промтовары» в Свислочи, кафе «Колос» в г. п. Порозово.

Также проведены мониторинги на АЗС № 27 г. Свислочи, № 70 г. п. Порозово, УСП «Совхоз «Вердомичи», СУП «Ханчицы-Неман», УСП «Новый Двор-Агро», УСП «Совхоз «Великосельский», КСУП «Стракели» и ОАО «Хоневичи». Среди предприятий деревообработки работники МЧС проверили ПУ «Свислочская фабрика лозовой мебели» ОАО «Гроднопромстрой», учреждений с массовым пребыванием людей – ГУО «Свислочская детская школа искусств».

В ходе мониторингов выявлены 92 нарушения, основная доля которых носит режимный характер. Выполнение таких мероприятий не требует серьезных финансовых вложений. Результаты проверок показали, что общее состояние пожарной безопасности и организация противопожарного режима на предприятиях соблюдаются, но, к сожалению, по-прежнему допускается хранение, складирование в производственных помещениях готовой продукции и отходов производства, загромождены пути эвакуации, они же не везде обозначены знаками пожарной безопасности. Не определена периодичность очистки помещений, технологического оборудования, не обеспечено размещение первичных средств пожаротушения (пожарных щитов, огнетушителей), отсутствует к ним свободный доступ.

На ряде объектов не организовано проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий, выявлены недочеты в технологической документации. Ответственные лица за пожарную безопасность объектов не проходят обучение по ПТМ. При проверке качества технического обслуживания систем пожарной автоматики на вышеуказанных объектах сторонними организациями нарушений не выявлено.

 С целью приведения объектов в надлежащее противопожарное состояние в адрес субъектов направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

 

Елена КЕДИК.

 
 
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Работники инспекции надзора и профилактики Свислочского районного отдела по ЧС провели мониторинги взрывопожароопасных объектов и объектов с массовым...
 
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