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Гродно будет принимать сильнейших тяжелоатлетов страны
14.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского
Чемпионат Республики Беларусь по тяжелой атлетике пройдет в областном центре с 18 по 22 сентября. По традиции местом проведения станет легкоатлетический манеж центрального спортивного комплекса «Неман».
В состязаниях ожидается участие всех сильнейших тяжелоатлетов страны, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди участников Андрей Арямнов – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряные призеры последней олимпиады Дарья Наумова и Вадим Стрельцов.
ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
19 сентября
10.00-12.00 —женщины 45 кг (группа А), мужчины 55 кг (группа А)
женщины 49 кг (группа А)
13.30-14.00 — торжественное открытие соревнований
14.00-16.00 — мужчины 61кг (группа А)
16.00-18.00 — женщины 55 кг (группа А)
18.00-20.00 — мужчины 67кг (группа А)
20 сентября
10.00-12.00 — мужчины 73, 81 кг (группа Б)
женщины 59, 64 кг (группа Б),
12.00-14.00 — 59 кг (группа А)
14.00-16.00 — мужчины 73 кг (группа А)
16.00-18.00 — женщины 64 кг (группа А)
18.00-20.00 — мужчины 81 кг (группа А)
21 сентября
10.00-12.00 — мужчины 89,96 кг (группа Б)
женщины 71, 76, 81, 87, +87 кг (группа Б)
12.00-14.00 — женщины 71, 76 кг (группа А)
14.00-16.00 — мужчины 89 кг (группа А)
16.00-18.00 — женщины 81, 87, +87 кг (группа А)
18.00-20.00 — мужчины 96 кг (группа А)
22 сентября
10.00-12.00 — мужчины 102, 109, +109 кг (группы Б)
12.00-14.00 — мужчины 102 кг (группы А)
14.00-16.00 — мужчины 109, +109 кг (группы А)
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Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
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