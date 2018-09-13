Гродно будет принимать сильнейших тяжелоатлетов страны

Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома .

Чемпионат Республики Беларусь по тяжелой атлетике пройдет в областном центре с 18 по 22 сентября. По традиции местом проведения станет легкоатлетический манеж центрального спортивного комплекса «Неман».

В состязаниях ожидается участие всех сильнейших тяжелоатлетов страны, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди участников Андрей Арямнов – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряные призеры последней олимпиады Дарья Наумова и Вадим Стрельцов.

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА

19 сентября

10.00-12.00 —женщины 45 кг (группа А), мужчины 55 кг (группа А)

женщины 49 кг (группа А)

13.30-14.00 — торжественное открытие соревнований

14.00-16.00 — мужчины 61кг (группа А)

16.00-18.00 — женщины 55 кг (группа А)

18.00-20.00 — мужчины 67кг (группа А)

20 сентября

10.00-12.00 — мужчины 73, 81 кг (группа Б)

женщины 59, 64 кг (группа Б),

12.00-14.00 — 59 кг (группа А)

14.00-16.00 — мужчины 73 кг (группа А)

16.00-18.00 — женщины 64 кг (группа А)

18.00-20.00 — мужчины 81 кг (группа А)

21 сентября

10.00-12.00 — мужчины 89,96 кг (группа Б)

женщины 71, 76, 81, 87, +87 кг (группа Б)

12.00-14.00 — женщины 71, 76 кг (группа А)

14.00-16.00 — мужчины 89 кг (группа А)

16.00-18.00 — женщины 81, 87, +87 кг (группа А)

18.00-20.00 — мужчины 96 кг (группа А)

22 сентября

10.00-12.00 — мужчины 102, 109, +109 кг (группы Б)

12.00-14.00 — мужчины 102 кг (группы А)