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В Брестской крепости на несколько часов отключат Вечный огонь
14.09.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с планово-ремонтными работами по замене задвижки на газопроводе в понедельник, 17 сентября 2018 г., с 10.00 до 14.00 Вечный огонь в МК «Брестская крепость-герой» будет отключен
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В связи с планово-ремонтными работами по замене задвижки на газопроводе в понедельник, 17 сентября 2018 г., с 10.00 до 14.00 Вечный огонь в МК «Брестская крепость-герой»...
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