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«Прямые телефонные линии»

14.09.2018 — Разное | Кировец  
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«Прямые телефонные линии»

15 сентября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­исполкоме проводит «прямую телефонную линию» заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Михайлович КУНЦЕВИЧ.
Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, средства массовой информации и информатизация.
Телефон: (8-0222) 50-18-69.

___________________

15 сентября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Михайловна РУСЕЦКАЯ. Телефон: 79-1-62.

 
 
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15 сентября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­исполкоме проводит «прямую телефонную линию» заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей...
 
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