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День безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах
14.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край
объявлен на территории Могилевской области 14 сентября. В рамках мероприятия контроль за соблюдением ПДД госавтоинспекции будут проводить скрытно — с использованием служебных автомобилей гражданского исполнения.
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объявлен на территории Могилевской области 14 сентября. В рамках мероприятия контроль за соблюдением ПДД госавтоинспекции будут проводить скрытно — с...
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