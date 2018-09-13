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Беларусь планирует выращивать хлопок и собирать тракторы в Узбекистане

14.09.2018 12:35 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь планирует выращивать хлопок и собирать тракторы в Узбекистане

фото: mywishboard.com

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка.

Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает БЕЛТА. "Будем выращивать здесь хлопок, перерабатывать и забирать материал на пряжу, нити, которые необходимы нам на комбинате. Это получается дешевле и целесообразнее. прос", - сказал Михаил Русый.

Вице-премьер подчеркнул, что в целом во время официального визита президента Беларуси в Узбекистан стороны смогли достигнуть много договоренностей во всех сферах.

Сегодня вице-премьеры Беларуси и Узбекистана, министры и руководители предприятий продолжают переговоры. В частности, обсуждаются поставки белорусского медицинского оборудования, электробусов, создания новых машиностроительных предприятий - предварительные договоренности были достигнуты во время посещения Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым выставки Made in Belarus.

"Условились, что, скорее всего в Каракалпакии, Минский тракторный завод сделает сборочное производство. Но прорабатывают еще в качестве площадки Ташкентский завод сельхозмашиностроения. На первом этапе будет выпускаться тысячу тракторов, - отметил Михаил Русый. - Каждый нашел себе нишу, движение идет в две стороны". Эту работу будут контролировать президенты, в том числе во время визитов.
 

 
 
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Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка.
 
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