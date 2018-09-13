Когда пособие по болезни подлежит возмещению

Средства государственного социального страхования имеют целевое назначение и направляются на выплату пенсий по возрасту, инвалидности, потере кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Однако бывают случаи, когда суммы выплаченных пособий по временной нетрудоспособности и пенсий возмещаются органам Фонда социальной защиты населения в порядке требования (регресса).

Разъяснения по этому поводу дает начальник Лоевского отдела Гомельского областного управления ФСЗН Лариса БУСЛЕНКО.

— В каких случаях выплаченные суммы пособий по временной нетрудоспособности и пенсий подлежат возмещению в бюджет фонда социальной защиты населения в порядке требования (регресса)?

— Установленным виновным в причинении вреда юридическим лицом или ответственным за причинённый вред физическим лицом выплаченные гражданину в связи с увечьем или иным повреждением здоровья пособия по временной нетрудоспособности, а также пенсии по инвалидности и потери кормильца возмещаются Фонду социальной защиты населения.

— Каков порядок представления информации в Фонд социальной защиты населения о выплаченных суммах пособий и пенсий? Предусмотрена ли законодательством ответственность за несвоевременное представление данной информации?

— Комиссия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности, создаваемая на предприятии при назначении пособия по временной нетрудоспособности, в случае утраты трудоспособности в связи с травмой в быту должна потребовать от своего работника письменное объяснение о дате, месте и обстоятельствах получения травмы. Для принятия решения комиссия имеет право затребовать у компетентных органов информацию о виновном лице — причинителе вреда здоровью их работника. При выплате пособий по временной нетрудоспособности работодатели пострадавших работников обязаны представить в отдел Фонда в течение 3 рабочих дней после выплаты пособия справку о выплаченных суммах пособий по временной нетрудоспособности для предъявления обратного требования (регресса) к виновному лицу по форме согласно приложению 9 к Инструкции о порядке использования средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на выплату пенсий и пособий. К указанной справке прилагаются документы, подтверждающие правильность назначения пособий. Также в случае причинения вреда здоровью, и вследствие этого, выплаты пенсии по инвалидности или потере кормильца управление по труду, занятости и социальной защите представляют в органы Фонда справку о выплаченных суммах пособий и пенсий по форме согласно приложению 8 к Инструкции.

В случае нарушения сроков представления вышеуказанных справок предусмотрена административная ответственность по ст. 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

— Каким образом взыскиваются денежные средства с виновных лиц?

— После получения справок, отдел Фонда уведомляет юридическое лицо, являющееся причинителем вреда, или физическое лицо, ответственное за причиненный вред, о необходимости добровольной уплаты выплаченных сумм пенсии и пособий в течение десяти календарных дней с даты получения данного уведомления на соответствующий счет по учету средств Фонда социальной защиты населения. В случае отказа или неуплаты право обратного требования (регресса) реализуется в судебном порядке.

Записала Светлана Павлова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда пособие по болезни подлежит возмещению Средства государственного социального страхования имеют целевое назначение и направляются на выплату пенсий по возрасту, инвалидности, потере кормильца,...