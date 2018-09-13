Volkswagen прощается с Beetle: фанатам адресована особая версия Final Edition

Немецкий автогигант официально подтвердил, что в следующем году прекратит выпуск модели Beetle — третьего по счету поколения. По этому случаю немцы подготовили «прощальную» версию ретрокара с обозначением Final Edition.





Для хэтчбека и кабриолета в «прощальном» исполнении наряду с тремя основными для Beetle цветами доступны также два уникальных — бежевый Safari Uni и голубой Stonewashed Blue. Корпуса наружных зеркал Beetle Final Edition окрашены в цвет кузова, который приукрашен дополнительными хромированными акцентами. Колесные диски у «прощальных» машин — диаметром 17 или 18 дюймов.





Разумеется, Beetle Final Edition отличается богатым стандартным оснащением, которое включает кожаную отделку сидений с ромбовидной прострочкой, климат-контроль, стальные накладки на педалях, атмосферную подсветку салона и мультимедиа-систему с 6,3-дюймовым экраном.





Под капотом располагается двухлитровая турбированная «четверка», развивающая 176 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Пару ей составляет 6-ступенчатый «автомат». В США цены на Beetle Final Edition начинаются от 23.045 долларов (с европейского рынка «Жук» ушел еще минувшей весной).