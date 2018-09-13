ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Volkswagen прощается с Beetle: фанатам адресована особая версия Final Edition

14.09.2018 13:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Немецкий автогигант официально подтвердил, что в следующем году прекратит выпуск модели Beetle — третьего по счету поколения. По этому случаю немцы подготовили «прощальную» версию ретрокара с обозначением Final Edition.


Для хэтчбека и кабриолета в «прощальном» исполнении наряду с тремя основными для Beetle цветами доступны также два уникальных — бежевый Safari Uni и голубой Stonewashed Blue. Корпуса наружных зеркал Beetle Final Edition окрашены в цвет кузова, который приукрашен дополнительными хромированными акцентами. Колесные диски у «прощальных» машин — диаметром 17 или 18 дюймов.


Разумеется, Beetle Final Edition отличается богатым стандартным оснащением, которое включает кожаную отделку сидений с ромбовидной прострочкой, климат-контроль, стальные накладки на педалях, атмосферную подсветку салона и мультимедиа-систему с 6,3-дюймовым экраном.


Под капотом располагается двухлитровая турбированная «четверка», развивающая 176 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Пару ей составляет 6-ступенчатый «автомат». В США цены на Beetle Final Edition начинаются от 23.045 долларов (с европейского рынка «Жук» ушел еще минувшей весной).

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий автогигант официально подтвердил, что в следующем году прекратит выпуск модели Beetle - третьего по счету поколения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по женской борьбе проводит тренировочный сбор перед чередой международных турниров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика