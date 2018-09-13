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Сборная Беларуси по женской борьбе проводит тренировочный сбор перед чередой международных турниров
Новости Беларуси. Тех, кто назовет этих девушек слабым полом, они сразу уложат на лопатки. Белорусская команда по женской борьбе проводит тренировочный сбор перед чередой международных турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске стартовал Международный турнир серии Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Активную подготовку ведет и наша женская сборная. На этот раз у них в спарринг-партнерах не только коллеги по команде, но и титулованные спортсменки из Китая, Литвы и Индии.
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Новости Беларуси. Тех, кто назовет этих девушек слабым полом, они сразу уложат на лопатки. Белорусская команда по женской борьбе проводит тренировочный сбор перед...
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