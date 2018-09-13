|
В Словении утвержден состав нового правительства страны
Новости Словении. В пользу собранного кабинета высказались 45 депутатов парламента, против – 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новое правительство вошли четыре руководителя из прошлого кабмина, однако свой пост сохранил лишь один из них.
Напомним, досрочные парламентские выборы в республике состоялись 3 июня. По итогам голосования ни одна из политических сил не набрала 46 мандатов, необходимых для единоличного определения состава кабинета министров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Словении. В пользу собранного кабинета высказались 45 депутатов парламента, против – 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)