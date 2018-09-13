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На проспекте в Минске после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под Ford
Новости Беларуси. ДТП с участием мотоциклиста на проспекте Независимости в Минске.
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Мотоцикл от удара опрокинулся и продолжал двигаться на боку. На четвертой полосе на транспортное средства наехал Ford.
У водителя мотоцикла диагностировали перелом костей стопы.
Утром 14 сентября страшная авария произошла в Минске.
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Новости Беларуси. ДТП с участием мотоциклиста на проспекте Независимости в Минске. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Volkswagen ехал по проспекту по...
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