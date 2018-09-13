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Крупнейший банк США предсказал глобальный финансовый кризис в 2020 году

14.09.2018 13:23 — Разное | UDF  
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Насколько серьезным будет следующий кризис? У JPMorgan Chase & Co. есть идеи.

Десять лет спустя после того, как крах Lehman Brothers вызвал обвал рынков и серию чрезвычайных ответных мер, стратеги банка создали модель оценки сроков и глубины следующего финансового кризиса. Они считают, что инвесторам стоит закладываться на это в 2020 году.

Хорошая новость в том, что новый кризис, вероятно, будет менее болезненным, чем предыдущие, свидетельствует проведенный ими анализ. Плохая же в том, что ликвидность финансовых рынков по сравнению с 2008 годом заметно упала - иными словами, отсутствие покупателей может ускорить обвал рынков в случае турбулентности.

Модель JPMorgan рассчитывает потенциальные сценарии с учетом продолжительности экономического роста, потенциальной длительности следующей рецессии, уровня долговой нагрузки, оценок активов и степени дерегулирования и финансовых инноваций до кризиса. Исходя из предположения о рецессии средней длины, модель выдала следующие оценки возможной динамики различных классов активов от пика до дна в ходе следующего кризиса, согласно обзору банка.

Снижение акций США примерно на 20 процентов.

Рост премии доходности корпоративных облигаций США примерно на 1,15 процентного пункта.

Падение цен на энергоресурсы на 35 процентов, а на цветные металлы - на 29 процентов.

Расширение спредов государственных облигаций EM на 2,79 процентного пункта.

Снижение акций развивающихся стран на 48 процентов, а валют - на 14,4 процента.

"Эти прогнозы для различных активов выглядят умеренными в сравнении с последствиями мирового финансового кризиса и, возможно, не вызывают беспокойства в сравнении со средними показателями рецессий/кризисов прошлого", пишут стратеги JPMorgan Джон Норманд и Федерико Маникарди, отмечая, что во время рецессии и мирового кризиса S&P 500 упал с пика на 54 процента. "Мы бы подвели их все по крайней мере к историческим нормам из-за ‘джокера’ в виде структурно менее ликвидных рынков", - написали аналитики.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Насколько серьезным будет следующий кризис? У JPMorgan Chase & Co. есть идеи.
 
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