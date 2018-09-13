Марина Зудина рассказала, как умирал Олег Табаков



Олег Табаков и его супруга Марина Зудина. Фото: Григорий Сысоев / РИА "Новости"

«Телесемь Антенна»

, боровшийся с онкологическим заболеванием, три месяца перед смертью провел в больнице, и жена была рядом с ним все это время.— вспоминает, добавляя, что была счастлива, потому что каждый день могла быть с любимым человеком.Зудина также призналась, что в тяжелый период ее поддерживали дети. 12-летняя дочь Маша не забывала о том, что маме тяжело, даже на отдыхе в Испании.— делится актриса.был госпитализирован в ноябре 2017 года и скончался 12 марта 2018 года.