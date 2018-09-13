На Гомельском радиозаводе рабочему оторвало несколько пальцев

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Как стало известно «Сильным новостям», ЧП произошло вчера, 13 сентября, приблизительно около 11.00. Резчик металла получил травму на рабочем месте — его рука попала в пильный станок. В результате он лишился фаланг трех пальцев на левой руке.Мужчину доставили в больницу, однако после оказания помощи отпустили домой, госпитализация не понадобилась.