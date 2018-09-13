"Да ты знаешь, кто я такой?" Ребёнка на детской площадке избил муж местной чиновницы

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Одни защищают мужчину, который якобы вступился за сына. Другие не находят никаких оправданий случившемуся, ведь второй мальчик до сих пор находится в больнице. Что же все-таки случилось на спортивной площадке? Это попытались выяснитьНапомним, вечером 8 сентября в Рогачёве в одном из микрорайонов завода "Диапроектор" на детской площадке взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика. Об этом в правоохранительные органы сообщила мама мальчика Даниила, Наталья. Мы связались с ней, чтобы узнать подробности случившегося.По словам женщины, Даниила домой привели дети со двора. Ребенок был напуган, в ссадинах, без майки. Родители сразу же обратились в милицию с заявлением. После ребенка доставили во взрослую больницу в приемное отделение.Восстанавливая события того вечера, Наталья рассказывает, что ее сын вечером играл в футбол с друзьями на спортивной площадке. Позже на нее пришли трое взрослых — двое мужчин и одна женщина с рыжими длинными волосами. Дети, которые в тот момент были на поле, позже рассказали родительнице, что мальчишки на поле просто играли.В одной из социальных сетей в группе "Признавашки Рогачев" мальчик по имени Максим, который в тот момент тоже играл на поле, рассказал свою версию произошедшего:женщина даже спустя 5 дней после случившегося не может спокойно говорить, ее голос дрожит, буквально через пару минут разговора она начинает плакать. —Наталья рассказывает, что в тот же день они прошли освидетельствования на побои и зафиксировали все синяки, ушибы и ссадины:На данный момент пострадавший мальчик находится в больнице. Его физическое состояние приходит в норму. Мама Наталья рассказала, что у мальчика до сих пор болит поясница, врачи сказали, что это ушиб.На днях Даник прошел обследование у невролога. Врач установил диагноз "Острая реакция на стресс". Такие выводы были сделаны, основываясь на состоянии ребенка: мальчик плохо спит, кричит по ночам, до сих пор находится в подавленном состоянии. Мама все эти дни круглосуточно находится рядом с ребенком.Мы также попытались связаться и со второй стороной конфликта. "Сильные Новости" нашли мужчину, которого обвиняют в избиении 12-летнего мальчика. Виктор Ш. и его жена Виктория Ш. проигнорировали нашу попытку взять у них комментарий.Мы неоднократно пытались дозвониться на рабочее место Виктории Ш., чтобы узнать подробности того вечера, ведь как утверждают некоторые местные жители, Виктор заступился за своего сына Глеба, которого Даник ударил по ногам.К слову, Виктория Ш. занимает руководящую должность в одном из местных ДК, но целые сутки трубку на рабочем месте так никто и не взял. Надо отметить, что еще в мае прошлого года женщина работала главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Рогачевского райисполкома.