«Горько на душе от того, что в молодости горевали, а сейчас живем в нищете»

Верните вклады!

Очень жаль людей, которые собирали рубль к рублю, экономили на всем, не делали покупок, чтобы отложить деньги на «книжку», а сейчас столкнулись с тем, что «сгоревшие» вклады им не вернуть.

Какие у нас сегодня пенсии? Хоть бы оставшиеся годы пожить нормально. Мы очень просим: помогите вернуть наши вклады! Наши горькие копейки! Потому что денег сегодня хватает только на хлеб и молоко. А что нужно, чтобы пожить по-человечески оставшиеся годы? Купить чего-нибудь вкусного.

Горько на душе от того, что в молодости горевали, старались все лучшее отдать детям, а сами сейчас живем в нищете. Очень просим: верните наши вклады!

М. В. Шарая, К. Н. Гаврильчик, Комарин, Брагинский район