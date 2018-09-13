Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла в январе-июле на 10%

Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-июле 2018 года составила $10,784 млрд, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил статкомитет Минэкономики.

Экспорт увеличился на 16,2%, до $3,468 млрд, импорт - на 7,3%, до $7,316 млрд.

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 91,9%, Киргизию - 4,5%, Беларусь - 3,5%, Армению - 0,1%.

В структуре казахстанского экспорта преобладают минеральные продукты - 37% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС, металлы и изделия из них - 34,3%, продукция химической промышленности - 13,2%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары - 8,3%.

В структуре казахстанского импорта преобладают машины, оборудование, транспортные средства - 25% к общему объему импорта из стран ЕАЭС, минеральные продукты - 16,2%, продукция химической промышленности - 16%, металлы и изделия из них - 16,1%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары - 13,1%.