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Генпрокуратура отменила аукцион на право аренды кинотеатра «Победа»
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11 сентября мы
Напомним, с 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции – правда, в нем до сих пор ничего не сделали.
Характеристика здания
«Победа» имеет площадь в 1112,5 квадратных метров. Помещения расположены в подвальном этаже (109,4 м2), на первом (942,05 м2) и втором (61,05 м2) этажах. Целевое использование здания, указанное для аукциона, – под объект общепитания и торговли с кинозалом и другими культурно-развлекательными функциями.
Условия арендатору
Если здание все-таки продадут на аукционе, а требования «Мiнскай спадчыны» не изменятся, то они будут такие – аренда возможна только если арендатор за свой счет (без последующей компенсации):
Начальная цена права заключения договора аренды – 1344,18 рубля. Срок аренды – 10 лет с момента ввода здания в эксплуатацию.
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11 сентября мы писали, что «Мiнская спадчына» выставила кинотеатр «Победа» на аукцион и выставила ряд требований к потенциальным покупателям. Аукцион должен был...
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