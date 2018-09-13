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Генпрокуратура отменила аукцион на право аренды кинотеатра «Победа»

14.09.2018 13:28 — Разное | KYKY  
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11 сентября мы писали, что «Мiнская спадчына» выставила кинотеатр «Победа» на аукцион и выставила ряд требований к потенциальным покупателям. Аукцион должен был состояться сегодня, 14 сентября, но вмешалась Генпрокуратура, которая прислала предписание, и «Мiнская спадчына» попросила отменить мероприятие. Деньги заявителям не вернут, пишет TUT.by.

Напомним, с 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции – правда, в нем до сих пор ничего не сделали.

Характеристика здания

«Победа» имеет площадь в 1112,5 квадратных метров. Помещения расположены в подвальном этаже (109,4 м2), на первом (942,05 м2) и втором (61,05 м2) этажах. Целевое использование здания, указанное для аукциона, – под объект общепитания и торговли с кинозалом и другими культурно-развлекательными функциями.

Условия арендатору

Если здание все-таки продадут на аукционе, а требования «Мiнскай спадчыны» не изменятся, то они будут такие – аренда возможна только если арендатор за свой счет (без последующей компенсации):

  • Разработает технологическую часть проектной документации и дизайн проекта интерьеров помещений в историческом стиле с применением элементов и тематики 50-х годов 20 века, согласует ее с арендодателем;
     
  • Закупит материалы и установит внутренние дверные проемы, займется покрытием полов, а также займется финишными внутренними отделочными работами;
     
  • Закупит и установит водопровод и канализацию, электроосвещение. При необходимости установит кондиционирование, ТВ, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, охранную сигнализацию;
     
  • Профинансирует установку наружной рекламы;
     
  • Оплатит услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.

Начальная цена права заключения договора аренды – 1344,18 рубля. Срок аренды – 10 лет с момента ввода здания в эксплуатацию.

 
 
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11 сентября мы писали, что «Мiнская спадчына» выставила кинотеатр «Победа» на аукцион и выставила ряд требований к потенциальным покупателям. Аукцион должен был...
 
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