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На журфаке новый замдекана – 30-летний преподаватель и работник ИАЦ
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С 17 сентября замдекана факультета журналистики БГУ будет 30-летний Владимир Степанов, преподаватель этого же факультета и советник-консультант в Информационно-аналитическом центре при Администрации президента,
В 2010 году Владимир окончил журфак, потом учился в магистратуре и аспирантуре, преподавал там же. Параллельно с этим он был советником-консультантом одного из управлений ИАЦ. На своей
Степанов – кандидат филологических наук, защитил диссертацию по теме «Социальные медиа в процессах трансформации журналистской деятельности в Беларуси». Исследовал работу беларуских СМИ в соцсетях, использование мемов. Причем анализировал очень разные медиа – даже «Хартию'97» и телеграм-каналы.
Напомним, 16 июля на журфаке деканом
Его характеризуют как прогрессивного человека, который не держится за устаревшую советскую методологию, а в своих научных работах и практических занятиях отражает и анализирует современность, а не реалии прошлого века.
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С 17 сентября замдекана факультета журналистики БГУ будет 30-летний Владимир Степанов, преподаватель этого же факультета и советник-консультант в...
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