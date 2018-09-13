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На журфаке новый замдекана – 30-летний преподаватель и работник ИАЦ

14.09.2018 13:15 — Разное | KYKY  
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С 17 сентября замдекана факультета журналистики БГУ будет 30-летний Владимир Степанов, преподаватель этого же факультета и советник-консультант в Информационно-аналитическом центре при Администрации президента, пишет «Наша Нiва».

В 2010 году Владимир окончил журфак, потом учился в магистратуре и аспирантуре, преподавал там же. Параллельно с этим он был советником-консультантом одного из управлений ИАЦ. На своей странице в LinkedIn Степанов указал себя как «медиааналитика и исследователя».

Степанов – кандидат филологических наук, защитил диссертацию по теме «Социальные медиа в процессах трансформации журналистской деятельности в Беларуси». Исследовал работу беларуских СМИ в соцсетях, использование мемов. Причем анализировал очень разные медиа – даже «Хартию'97» и телеграм-каналы.

Напомним, 16 июля на журфаке деканом назначили Ольгу Самусевич, которая заменила ушедшего в апреле Сергея Дубовика. Степанов станет ее заместителем «по всем вопросам».

Его характеризуют как прогрессивного человека, который не держится за устаревшую советскую методологию, а в своих научных работах и ​​практических занятиях отражает и анализирует современность, а не реалии прошлого века.

 
 
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С 17 сентября замдекана факультета журналистики БГУ будет 30-летний Владимир Степанов, преподаватель этого же факультета и советник-консультант в...
 
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