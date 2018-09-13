Белорусская IT-компания намерена реализовать в Узбекистане проекты на семизначную сумму

Белорусская IT-компания LWO планирует реализовать в Узбекистане проекты на семизначную сумму. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора по коммерческим вопросам LWO Сергей Слесарев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Поездка оказалась очень эффективной. У нас находятся в стадии подписания два договора. К сожалению, подробностей не могу сообщить. Но сумма более чем серьезная, речь идет о семизначных цифрах. Мы надеемся, что наши контракты также внесут вклад в тот товарооборот, который увеличивается между Узбекистаном и Беларусью», — сказал Сергей Слесарев.

Среди продуктов, которые предлагает компания узбекским заказчикам, — комплексная автоматизация банковского сектора. «По сути, это цифровой банк под ключ, — пояснил представитель LWO. — Сейчас у нас завершающаяся стадия переговоров. Мы предполагаем, что первые продукты будут внедрены через четыре-пять месяцев. Весь проект рассчитан на 12 месяцев».