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Из кафе в парке украли чебуреки. Милиция ищет мужчин на видео
14.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Владельцы летнего кафе-палатки в городском парке обнаружили довольно существенную недостачу, и некоторое время не могли понять, куда пропал товар.
В минувшую среду, 12 сентября, сотрудники кафе «Терраса» обнаружили в одной из «стенок» палатки аккуратный надрез. Желая разобраться в произошедшем, стали пересматривать записи камер наблюдения.
Оказалось, что хищение было совершено ещё 7 сентября. Один мужчина, сделав надрез, несколько раз проникал в кафе, понемногу вынося оттуда чебуреки и другие замороженные продукты. В это время его знакомый подстраховывал его на лавочке неподалёку.
Действие происходило около 9 часов утра и заняло порядка 30 минут. Тем не менее, никто из работников парка или прохожих не заметил ничего подозрительного.
В настоящий момент милиция устанавливает личности злоумышленников.
Если Вы узнали мужчин на видео или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста по телефонам: +375(29)604-40-14 или 102.
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В минувшую среду, 12 сентября, сотрудники кафе «Терраса» обнаружили в одной из «стенок» палатки аккуратный надрез. Желая разобраться в произошедшем, стали...
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