Из кафе в парке украли чебуреки. Милиция ищет мужчин на видео





Владельцы летнего кафе-палатки в городском парке обнаружили довольно существенную недостачу, и некоторое время не могли понять, куда пропал товар.

В минувшую среду, 12 сентября, сотрудники кафе «Терраса» обнаружили в одной из «стенок» палатки аккуратный надрез. Желая разобраться в произошедшем, стали пересматривать записи камер наблюдения.

Оказалось, что хищение было совершено ещё 7 сентября. Один мужчина, сделав надрез, несколько раз проникал в кафе, понемногу вынося оттуда чебуреки и другие замороженные продукты. В это время его знакомый подстраховывал его на лавочке неподалёку.

Действие происходило около 9 часов утра и заняло порядка 30 минут. Тем не менее, никто из работников парка или прохожих не заметил ничего подозрительного.

В настоящий момент милиция устанавливает личности злоумышленников.

Если Вы узнали мужчин на видео или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста по телефонам: +375(29)604-40-14 или 102.