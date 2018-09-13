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Фильм случчанина Станислава Коршака участвует в конкурсе СТВ «Год малой родины»

14.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Как известно, 2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. Об этом сообщил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на состоявшейся 9 февраля 2018 г. торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли.

Малая родина имеет особое значение в судьбе каждого человека. По словам А.Г. Лукашенко, «…она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других – кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь».

Тогда же белорусский лидер призвал соотечественников: «Беларусь – наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым. Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли!»

Свою небольшую лепту в эту работу решил внести Владимир Бойко. Многие случчане его знают как индивидуального предпринимателя, коллекционера антиквариата, мецената и спонсора многих проектов. Напомним, что наш сайт «Наследие слуцкого края» создан в 2012 году и содержится на его средства.

На этот раз Владимир Владимирович выступил в роли сценариста и режиссёра фильма о своём земляке и друге Станиславе Коршаке. Про творчество этого замечательного человека, поэта, композитора и исполнителя песен мы писали ни раз. О его малой родине д. Весея и о городе Слуцке рассказывает этот небольшой фильм. Он приурочен к важной вехе в жизни артиста – в ноябре этого года Станислав Иванович будет праздновать 55 летний юбилей. Фильм пронизан любовью героя фильма к родному краю, его людям, истории и традициям, впрочем, как и всё творчество Станислава Коршака…

В планах старых друзей – организовать творческую встречу артиста со школьной молодёжью деревни Весея с показом этого фильма. Возможно, поступят приглашения и от других поклонников творчества этого самобытного артиста – он всегда открыт для общения.

Кстати, фильм направлен в редакцию «Столичного телевидения» на конкурс «Год малой родины». По информации канала, его специалисты помогут участникам конкурса с продвижением в социальных сетях. Лучшие видеосюжеты и фотографии будут показаны в программе «Утро. Студия хорошего настроения» и в новостях телеканала СТВ. Авторов самых интересных материалов ждут призы. Конкурс завершится осенью. Самое важное, как отмечает канал, что его победитель станет частью репортёрской команды телеканала СТВ.

Ознакомиться с музыкальным творчеством Станислава Ивановича можно по ссылке http://slutsk-gorod.by/o-slutske/muzykanty/item/korshak-stanislav-ivanovich 

Наследие слуцкого края

 
 
Ссылка на источник 63
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Лучшие видеосюжеты и фотографии будут показаны в программе «Утро, студия хорошего настроения» и в новостях телеканала СТВ. Авторов самых интересных материалов...
 
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